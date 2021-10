Il Gruppo LEGO ha rivelato la replica originale della nave più famosa di tutti i tempi: l’RMS Titanic

Per la prima volta, i fan possono ricreare nei minimi dettagli il transatlantico di lusso in mattoncini LEGO, 110 anni dopo la sua partenza dal porto di Belfast nel 1911. Il LEGO Titanic è uno dei più lunghi e grandi modelli LEGO realizzati fino ad oggi, composto da 9.090 pezzi: una sfida di costruzione davvero coinvolgente per i fan LEGO.

Oltre che per le sue dimensioni, il Titanic era noto per il suo maestoso splendore, fedelmente riprodotto nel set. Sotto l’inconfondibile esterno del LEGO Titanic, si sviluppano diverse stanze interne da esplorare, tra cui la grande scala in prima classe che si estende su sei ponti e la sala da pranzo in stile giacobino, che si trovava sul ponte D della nave.

LEGO Titanic: ecco l’omaggio alla nave più famosa della storia

Il Titanic era anche famoso per la sua impareggiabile velocità, surclassando le altre navi dell’epoca; inoltre, nei ponti inferiori, i fan ritroveranno una replica della sala macchine all’avanguardia. Mike Psiaki, Master Design del Gruppo LEGO ha commentato:

Quando è stato inaugurato, il Titanic rappresentava l’apice dell’ingegneria nautica: il più grande veicolo in movimento mai creato. È stato un viaggio incredibile ricreare questa iconica nave in mattoncini LEGO, utilizzando i progetti creati più di un secolo fa. L’attenzione e la precisione riposti nel progettare il LEGO Titanic nei suoi minuziosi dettagli e nella scala, ci ha permesso di dare vita ad una delle esperienze di costruzione più impegnative di sempre. Sappiamo che i costruttori di mattoncini e gli appassionati di navi di tutte le età ameranno cimentarsi con questo set ed esporlo orgogliosamente nelle loro case.

Con una lunghezza di oltre 1,3 metri, il set LEGO Titanic è perfetto per l’esposizione e viene fornito con una targa speciale con il nome della nave. Sarà in vendita dall’8 novembre presso i LEGO Store e sul sito ufficiale al prezzo consigliato di € 629,99.

