LEGO presenta il nuovo set basato sulla serie TV “The Office”

Il nuovo set The Office LEGO Ideas ci permetterà di costruire una parte della Dunder Mifflin Paper Company e includerà ben 15 minifigure

Il set The Office LEGO Ideas è stato pensato per ricreare le scene più esilaranti e commoventi della serie statunitense, vincitrice di un Emmy Award. Gli appassionati avranno la possibilità di costruire una parte della Dunder Mifflin Paper Company di Scranton, compreso l’ufficio del “Miglior Capo del mondo” Michael Scott e di completare il proprio modellino da esposizione con 15 minifigure dei personaggi principali e tanti accessori per ricordare i momenti più divertenti.

Le parole di Jaijaj Lewis, progettista di LEGO Ideas:

Per me The Office rappresenta uno spettacolo a cui assistere per trovare conforto. È esilarante, coinvolgente e commovente. Nel corso degli anni ho sentito dire da migliaia di appassionati che nei momenti di difficoltà lo guardavano per tirarsi su di morale. Complessivamente, ho lavorato a questo progetto per quasi sette anni. Come fonte di ispirazione per i miei bozzetti, ho usato le immagini del dietro le quinte, i progetti del set e ho rivisto la serie più e più volte. È stato molto divertente ricreare i momenti iconici della serie nelle varie stagioni. Anche dopo aver raggiunto i 10.000 voti, ho continuato ad aggiungere nuove caratteristiche per migliorare il modello. Una delle modifiche più importanti è stata quella di ridimensionarlo per rendere il set più piccolo, pur mantenendo molti dei personaggi. Sono molto grato ai fan che mi hanno sostenuto e votato… significa davvero molto per me!

I dettagli del set The Office LEGO Ideas

Il set The Office LEGO Ideas include 15 incredibili minifigure LEGO: Michael Scott, Dwight Schrute, Jim Halpert, Pam Beesly, Ryan Howard, Angela Martin, Oscar Martinez, Kevin Malone, Stanley Hudson, Kelly Kapoor, Phyllis Lapin Vance, Meredith Palmer, Creed Bratton, Toby Flenderson e Darryl Philbin, oltre a una figure LEGO del gatto di Angela, Garbage. Ci sono anche molti accessori che rimandano ai momenti della serie più amati dai fan, tra cui la spillatrice in gelatina, il Golden Ticket, il trofeo di Dundie e la tazza “World’s Best Boss”.

Il set è disponibile dal 1° Ottobre 2022 nei LEGO Store, sul sito ufficiale LEGO, nei negozi specializzati, al prezzo di 119.99 €. Cosa ne pensate? Farete vostro questo set?

Noi vi invitiamo, come sempre, a seguire le nostre pagine per rimanere aggiornati con le ultime novità del mondo LEGO e del collezionismo in generale!