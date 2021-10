LEGO Technic McLaren Senna GTR incontra Asphalt

Nell’ultimo videogioco della serie di corse Asphalt, franchise che ha recentemente superato la soglia di 1 miliardo di download, fino al 30 ottobre, gli appassionati di corse potranno contendersi la pole position e vincere premi a bordo della LEGO Technic McLaren Senna GTR partecipando al primo evento in assoluto LEGO Technic McLaren Grand Prix in un gioco Asphalt.

Per la prima volta, gli amanti delle supercar, gli appassionati di sport motoristici e i fan LEGO possono mettersi al volante del modello LEGO Technic McLaren Senna GTR, grazie a questa collaborazione ricca di azione tra il Gruppo LEGO, il produttore di supercar di lusso McLaren Automotive e Gameloft for brands.

Coloro che riusciranno a superare i due adrenalinici turni di qualificazione vinceranno un posto nei combattutissimi turni finali che si disputeranno dal 22 al 31 ottobre. Al termine della gara, solo nove fortunati tra i gruppi di vincitori saranno incoronati campioni e avranno la possibilità di vincere set LEGO Technic McLaren Senna GTR e premi da riscuotere all’interno del gioco. È possibile giocare da mobile, su Nintendo Switch e PC.

LEGO Technic McLaren Senna GTR gamificata è dotata delle stesse caratteristiche e funzioni della sua controparte reale, rendendola una delle contendenti più forti sulla griglia. Il design di 830 pezzi del modello LEGO è stato ricreato nei minimi dettagli nel mondo digitale, compreso il suo motore V8, i pistoni in movimento, le bellissime curve aerodinamiche, le porte a diedro apribili e una livrea blu unica nel suo genere. Sono stati utilizzati oltre 160.000 triangoli digitali, perché quando si tratta di ricreare lo stile ineguagliabile della supercar, non si scende a compromessi.

Niels Henrik Horsted, Responsabile dei prodotti LEGO Technic del Gruppo LEGO, ha affermato:

Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per offrire ai nostri fan l’esperienza di gioco LEGO Technic. Questa collaborazione dà ai nostri fan la possibilità di mettersi al volante di questo modello unico nel suo genere e portarlo a fare un giro. Quando abbiamo progettato LEGO Technic McLaren Senna GTR ci siamo spinti al limite per rendere giustizia all’eccellenza ingegneristica della McLaren Automotive e siamo entusiasti di poterla replicare virtualmente in un modo così eccezionale con Gameloft. Non vediamo l’ora di vedere i nostri fan in pista!