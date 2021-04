LEGO Super Mario: annunciato Avventure di Luigi Starter Pack

Il fratello dell’idraulico più famoso del mondo si unisce ai set di LEGO Super Mario grazie all’Avventure di Luigi Starter Pack

LEGO ha da poche ore annunciato che la sua serie di mattoncini interattivi dedicata a Super Mario andrà presto ad accogliere anche il fratello dell’iconica mascotte Nintendo. Da poche ore è stato difatti annunciato ufficialmente l’arrivo del nuovo playset Avventure di Luigi Starter Pack per LEGO Super Mario. Ultimo arrivato all’interno delle espansioni dedicate alla linea del baffuto idraulico, il set è già disponibile per i preorder, con una distribuzione fissata per la fine dell’estate.

LEGO Super Mario accoglie Avventure di Luigi Starter Pack

Avventure di Luigi Starter Pack è simile in tutto e per tutto all’analogo kit dedicato a Mario, e segna un ulteriore punto di ingresso all’interno della linea di mattoncini creata in partnership con Nintendo, oltre ad essere compatibile con tutti i Pack di Espansione, i Pack Personaggi da collezione e i Power-Up Pack.

Più alto del fratello di una piastrina LEGO, Luigi è dotato di un sensore che rileva i colori, uno schermo LCD per visualizzare le diverse reazioni al movimento e un altoparlante che riproduce suoni e musiche iconiche della serie di videogiochi Super Mario.

Con LEGO Luigi, i bambini dai 6 anni in su possono “portare ad un livello successivo” l’esperienza LEGO Super Mario. Spostando LEGO Luigi dal Tubo di Partenza al Palo della Meta, i giocatori possono guadagnare monete digitali nel livello di gioco reale, aiutando LEGO Luigi a completare la sfida della giostra rotante, interagendo con il nuovo Yoshi Rosa e sconfiggendo Boom Boom e un Bone Goomba.

Avventure di Luigi Starter Pack (71387) include dei mattoncini marroni, che rappresentano il bioma della Torre e attiveranno un nuovo suono di LEGO Luigi, e un Blocco ? progettato per offrire emozionanti ricompense extra. La linea LEGO Super Mario offre un’esperienza di gioco unica, in cui i giocatori otterranno una risposta immediata al loro modo creativo di costruire e giocare.

La notizia è stata così commentata da Takashi Tezuka, Executive Officer e Game Producer di Nintendo Co., Ltd:

“Siamo molto felici che il fratello gemello di Mario, Luigi, si unisca alla famiglia LEGO Super Mario con il nuovo LEGO Super Mario Avventure di Luigi Starter Pack. Sia sicuri che sarà il benvenuto nelle vostre avventure nel mondo LEGO Super Mario. L’arrivo di Luigi al fianco di Mario crea nuove divertenti possibilità di gioco. Sono impaziente di scoprire quali emozionanti viaggi i bambini faranno con questi due personaggi.”

Immancabile anche il commento di Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO:

“Da sempre, LEGO permette ai bambini di liberare la loro immaginazione e siamo davvero contenti che Luigi sia arrivato per aiutarli a creare nuove avventure LEGO Super Mario. Tutti amano Luigi! Con la sua personalità unica, il berretto verde e gli iconici baffoni, è stato richiesto a gran voce dai fan di tutto il mondo e siamo entusiasti di dargli il benvenuto in questa linea interattiva, che sta davvero cambiando il modo in cui le persone si divertono con Super Mario e il gioco LEGO.”

Composto da 280 pezzi, il playset può è come detto compatibile con tutti gli altri kit della serie, e tiene traccia dei punteggi per incoraggiare sempre nuove ricostruzioni. Offre inoltre istruzioni per la costruzione, suggerimenti creativi e una piattaforma sicura per i bambini, dove condividere idee per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco fisica e creativa.

Il prezzo consigliato è di 59,99 Euro, mentre la distribuzione avverrà a partire dal prossimo 1 di Agosto. Tuttavia, potete preordinare questo set LEGO ad un prezzo scontato, con in regalo una T-Shirt e un Set Espansione.

I preorder sono attivi anche tramite la pagina ufficiale sul sito LEGO, nei LEGO store e presso tutti gli altri rivenditori selezionati. Acquisterete il kit in questione? Fatecelo sapere nei commenti, qua su tuttoteK.