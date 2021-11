I fan LEGO e di Star Wars potranno provare a partecipare allo special event nel LEGO Store di Milano dedicato al set LEGO Star Wars AT-AT.

Solo qualche settimana fa il Gruppo LEGO ha annunciato il nuovo epico set LEGO Star Wars AT-AT, l’ultimo lancio dell’anno della linea Ultimate Collector Series (UCS). In concomitanza con il Black Friday, e per la prima volta in assoluto, il 26 novembre il LEGO Store Milano San Babila aprirà le sue porte in sincronia con i negozi di Londra, Amsterdam, Stoccolma, Copenhagen, Parigi, Barcellona e Berlino dalle 00:01 alle 02:00 per un evento speciale: 60 fortunati fan, avranno infatti la possibilità di acquistare in anteprima uno dei 60 set disponibili del mastodontico LEGO Star Wars AT-AT.

Special guests della serata una vera legione Star Wars composta da Imperiali, Ribelli e Mandalorian: agli ospiti l’ardua scelta dell’armata con cui schierarsi per una foto ricordo dell’appuntamento! Inoltre, per coloro che acquisteranno il set LEGO Star Wars AT-AT, è previsto un omaggio speciale a tema.

Il LEGO Store di Milano organizza un evento speciale per il set LEGO Star Wars AT-AT!

Come partecipare: dalle 10.30 di giovedì 25 novembre, è possibile ritirare il braccialetto che permette l’ingresso all’evento notturno presso LEGO Certified Store di Milano San Babila. Un addetto dello store sarà posizionato all’ingresso per distribuire i pass fino a esaurimento scorte: verrà distribuito un braccialetto a persona, che non potrà essere ritirato per conto di qualcun altro e dovrà essere indossato al polso al momento del ritiro. Un’occasione unica anche per portarsi avanti con i regali di Natale o semplicemente tornare a casa con uno dei tanti set della propria wishlist, approfittando degli sconti del Black Friday.

Il Gruppo LEGO con questa iniziativa mira a portare la store experience ad un livello successivo, elevando il canale retail a parte integrante di un ecosistema aziendale, in grado di raggiungere un target sempre più trasversale di pubblico.

