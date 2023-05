Il nuovo cabinato LEGO ci farà giocare a PAC-MAN

Il Gruppo LEGO e Bandai Namco celebrano il 43° anniversario di PAC-MAN con l’annuncio del nuovo set vintage LEGO ICONS PAC-MAN Arcade

Rilasciato il 22 Maggio 1980 in Giappone da Bandai Namco Entertainment Inc. (precedentemente Namco), il videogioco PAC-MAN divenne in poco tempo un’icona culturale. Dopo 40 anni di presenza nella cultura pop di tutto il mondo attraverso giochi, programmi televisivi, musica e altre forme di intrattenimento, il Gruppo LEGO ha collaborato con Bandai Namco per realizzare il celebre gioco degli anni ’80 in formato mattoncini.

Grazie a questa collaborazione è emerso anche un interessante fun fact: il famoso colore giallo di PAC-MAN è stato ispirato dal colore caratteristico del Gruppo LEGO.

Vediamo i dettagli del cabinato LEGO ICONS PAC-MAN Arcade

Il nuovo set LEGO rappresenta una versione arcade di PAC-MAN e permette di ricreare alcune delle leggendarie mosse di inseguimento e cattura dei fantasmini del videogioco. Inoltre, gli appassionati possono divertirsi costruendo le grandi versioni colorate di PAC-MAN, BLINKY e CLYDE, che ruotano su una base apposita e che possono essere esposte sopra il videogioco o ovunque si voglia.

Una volta completata la costruzione, è possibile illuminare il cassetto portamonete, mentre all’interno del cubicolo è nascosta una piccola vignetta di una minifigure femminile che gioca a PAC-MAN in una sala giochi. Descrivendo il processo di progettazione del nuovo set, Sven Franic, Designer del Gruppo LEGO, commenta:

È stato un piacere trasformare in formato mattoncino un’icona degli ultimi 40 anni come PAC MAN! Noi del Gruppo LEGO siamo sempre alla ricerca di modi nuovi ed entusiasmanti per far rivivere le esperienze di gioco più nostalgiche. Il nostro team di designer ha lavorato instancabilmente per catturare l’essenza dell’amata macchina arcade PAC-MAN ma in formato mattoncino: dallo stesso PAC-MAN al labirinto colorato che abita. Nessun dettaglio è stato lasciato al caso, e questo ha consentito di dare vita a un modello LEGO unico nel suo genere. Il set cattura la magia del gioco originale, aggiungendo al contempo un nuovo tocco e un paio di entusiasmanti Easter Eggs. Siamo entusiasti di condividere questa incredibile costruzione con il mondo e non vediamo l’ora di vedere la gioia che porterà ai fan di tutte le età.

A proposito della collaborazione, Aadil Tayouga, Director of Licensing and Business Strategy di Bandai Namco Europe, ha dichiarato:

Bandai Namco e il Gruppo LEGO condividono molti valori comuni, in particolare hanno entrambe come obiettivo il divertimento delle persone attraverso prodotti di qualità. Inoltre, il fatto che il giallo di PAC-MAN sia ispirato al giallo del Gruppo LEGO ha reso la collaborazione ancora più naturale. È stato straordinario lavorare con i team del Gruppo LEGO e speriamo che i fan apprezzino questo set.

Prezzi e disponibilità

I membri del Loyalty Program potranno avere un accesso in anteprima all’acquisto del set LEGO PAC-MAN Arcade a partire dal 1° giugno 2023 nei LEGO Store e sul sito ufficiale. Sarà disponibile per tutti dal 4 giugno 2023 al prezzo di 269.99 €.

