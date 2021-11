Tre nuovi set LEGO Super Mario Luigi’s Mansion in arrivo!

Il Gruppo LEGO ha ufficialmente svelato ben tre nuovi set LEGO Super Mario Luigi’s Mansion, vediamoli insieme

Fan di LEGO Super Mario, gioite! Il Gruppo LEGO ha appena annunciato la sua ultima novità, questa volta regalando ai fan tre nuovi set di espansione, tutti ispirati all’iconica serie Nintendo, Luigi’s Mansion. I fan saranno introdotti a nuove e divertenti caratteristiche progettate per ispirare il gioco creativo, con i propri protagonisti preferiti: King Boo, Polterpup, Bogmire, Toad, Boo e molti altri affascinanti personaggi della serie Luigi’s Mansion .

Usa LEGO Luigi o LEGO Mario di uno degli Starter Pack per dare vita a queste nuove entusiasmanti sfide e preparati ad avventure spettrali, rese ancora più coinvolgenti grazie a nuovi suoni e musiche che aggiungeranno sicuramente ulteriore divertimento e interattività all’esperienza di gioco.

Ecco i tre nuovi set LEGO Super Mario Luigi’s Mansion

Nel Laboratorio e Poltergust di Luigi’s Mansion – Pack di Espansione, indossa il Poltergust e attacca un bocchettone normale o l’accessorio Strobulb. Premi il pulsante per attivare il Poltergust per catturare il fantasma d’oro e raccogliere una ricompensa in monete dalla macchina presente nel laboratorio. Non dimenticare di fare una chiacchierata con il professor E. Gadd e controlla le pozioni, ma fai attenzione a non essere avvelenato o avrai bisogno dell’antidoto!

Esplora Atrio di Luigi’s Mansion – Pack di Espansione e fatti strada nella spaventosa villa, per sconfiggere in modo creativo Bogmire. Cerca l’osso d’oro da dare a Polterpup e fai attenzione a Boo!

All’interno del set Caccia ai fantasmi di Luigi’s Mansion – Pack di Espansione, i giocatori possono creare un livello di caccia alle gemme, nascoste in tutto il set, e lotta ai fantasmi con corridoi rotanti da esplorare. E per un’esperienza da brivido, i costruttori possono collegare tutti e tre i nuovi set o costruire i loro livelli di LEGO Luigi’s Mansion con altri divertenti set e personaggi di LEGO Super Mario che accenderanno l’immaginazione e porteranno l’esperienza di gioco ad un livello successivo.

Tutti i nuovi set sono dotati di sfide uniche, dando ai fan la possibilità di immergersi nel mondo di LEGO Super Mario con un tocco di Luigi’s Mansion e di giocare nuove trame e sfide per raccogliere più monete possibili!

Questi tre nuovi prodotti saranno disponibili dal 1° gennaio 2022 nei LEGO Store, sul sito ufficiale LEGO e presso selezionati rivenditori leader in tutto il mondo.

