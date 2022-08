La magia del binario 9 ¾ prende vita nelle case dei fan e delle fan con il meraviglioso set da collezione LEGO Hogwarts Express, basato sulla saga Harry Potter

Il Gruppo LEGO presenta una nuova straordinaria edizione del treno Espresso per Hogwarts: il nuovo set Hogwarts Express (Edizione del collezionista LEGO Harry Potter), con i suoi 118 cm di lunghezza, rappresenta il biglietto perfetto per partire per un’emozionante avventura verso la leggendaria scuola di magia, mattoncino dopo mattoncino. Ricco di dettagli sia all’interno che esternamente, il modello comprende la locomotiva a vapore posta su una base costituita dai binari, una leva di rotazione per attivare le ruote motrici, il vagone del carbone, quello dei passeggeri con mattoncini luminosi e una spettacolare replica del binario 9 ¾, che può essere fissato in diversi punti della costruzione.

LEGO Hogwarts Express: il nuovo set dedicato a Harry Potter

Ma la magia non finisce qui! Questo set comprende ben venti minifigure ispirate a quattro momenti iconici dei film, tra cui il trio d’oro: Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger e altri ancora. Durante la costruzione, inoltre, è possibile riscoprire le scene e le citazioni più famose della saga cinematografica che ha appassionato grandi e piccini. Il set trasporta i fan e le fan attraverso le tappe principali della storia: dal primo incontro tra Harry, Ron e Hermione in Harry Potter e la Pietra Filosofale, fino alla partenza di Albus Severus Potter per Hogwarts in Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2. Marcos Bessa, Master Designer LEGO, ha commentato:

I film di Harry Potter da sempre accendono in tutti la scintilla della magia. Quando abbiamo lavorato a questo set, l’intento era proprio quello di dare vita a diversi momenti dei film. Che sia il primo incontro del magico trio sul treno o le altre scene dei capitoli successivi, questo modello risveglia tutti i ricordi incantati della saga.

Il set Hogwarts Express (Edizione del collezionista LEGO Harry Potter) è disponibile dal 31 agosto 2022 presso i LEGO Store e sul sito ufficiale LEGO al prezzo di 499.99 €. Da gennaio 2023, sarà disponibile anche presso Ibis e Feltrinelli.

Noi vi invitiamo, come sempre, a seguire le nostre pagine per rimanere aggiornati con le ultime novità del mondo LEGO e del collezionismo in generale!