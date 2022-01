LEGO festeggia il 10° Anniversario della linea LEGO Friends

Il Gruppo LEGO festeggia LEGO Friends: la linea che da 10 anni ispirai costruttori del futuro attraverso creatività e amicizia

Il Gruppo LEGO invita i fan a celebrare il decimo anniversario LEGO Friends, ripercorrendo con un pizzico di nostalgia, alcune delle indimenticabili pietre miliari dell’iconica linea. In occasione di questo importante traguardo, l’azienda danese ha lanciato un esclusivo set, la Casa sull’albero dell’amicizia (41703) e altri sette nuovi modellini disponibili dal 1° gennaio.

Fin dal suo esordio nel 2012, l’universo LEGO Friends ha accompagnato i bambini e le bambine in numerose avventure ambientate in set realistici, dove esplorare gli aspetti e i valori dell’amicizia, stimolando al contempo la curiosità creativa e la fiducia.

LEGO Friends è una delle nostre linee più amate e rappresenta il risultato di quattro intensi anni di ricerca antropologica. Migliaia di ragazze e ragazzi e i loro genitori in tutto il mondo, si sono sottoposti ad uno studio intensivo, da cui è emerso il desiderio di avere nei set dettagli più realistici, maggiori accessori, più animali, giochi di amicizie, costruzione di interni e la possibilità di giochi di ruolo, tutto ovviamente in mattoncini LEGO. Fin dall’inizio, l’obiettivo è stato quello di costruire una base solida per un modello di business sano e sostenibile a lungo termine, in grado di stimolare sempre più bambini e bambine a giocare con i mattoncini LEGO… e sono incredibilmente orgoglioso di dire che ci siamo riusciti!

Queste, le parole di Rosario Costa, Design Director del Gruppo LEGO. L’innovazione e l’evoluzione continua del soggetto sono stati i fattori chiave del successo decennale di LEGO Friends. All’inizio, la linea si proponeva di soddisfare il desiderio di un gioco di ruolo realistico e creativo, in un mondo di mattoncini altamente dettagliato e con personaggi che rispecchiassero i valori del Gruppo LEGO. In un secondo momento, è stato introdotto un nuovo tipo di personaggio, ‘la mini-doll‘, progettata nella stessa scala della classica minifigure LEGO ma più dettagliata e realistica di quanto si fosse mai visto prima.

L’esperienza LEGO Friends, inoltre, ha dato vita ad una serie TV animata (Friends of Heartlake City, Friends: The Power of Friendship e Friends: Girls on a mission), a libri, videogiochi, alla rivista LEGO Friends e a tante attrazioni all’interno del parco LEGOLAND, senza dimenticare l’universo di merchandising, apprezzato dai piccoli costruttori che amano la linea.

