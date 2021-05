LEGO ha presentato il nuovo set per gli amanti delle avventure: la Mappa del mondo LEGO Art

Gli appassionati di viaggi si preparino ad essere affascinati dalla magia di una mappa davvero unica: la Mappa del mondo LEGO Art. Questa nuova proposta della collezione LEGO Art contiene il maggior numero di pezzi mai inclusi in un set nella storia del Gruppo LEGO, con i suoi 11.695 elementi che permettono ai costruttori di immergersi nella creazione di una stupefacente rappresentazione del mondo in piastrine 2D.

Il nuovo set LEGO Art Mappa del Mondo ci fa tornare a viaggiare

La nuova Mappa del mondo LEGO Art può essere costruita con diversi modi, per esprimere la personalità, i ricordi di viaggi, o i desideri dei diversi costruttori. Gli spilli personalizzabili costruiti con i mattoncini possono infatti essere posizionati per contrassegnare le destinazioni già visitate o evidenziare quelle ancora sulla lista dei desideri, per dare a questo capolavoro un tocco personale prima di essere orgogliosamente esposto. Le istruzioni di costruzione del set svelano che le 40 piastrine di base interconnesse sono divise in tre sezioni per la costruzione e possono essere disposte in tre modi diversi, permettendo di mettere al centro della mappa la parte del mondo che si preferisce.

Gli oceani, su questo quadro di 65 cm di altezza e 104 cm di larghezza, possono anche essere adattati per esprimere il vero stile di ogni costruttore: le piastrine possono essere disposte ispirandosi alla mappatura batimetrica del fondo dell’oceano, oppure i costruttori possono esprimersi più liberamente e creativamente disponendo le piastrine come vogliono, esplorando diversi modelli e motivi.

Una rilassante avventura

Il nuovo set LEGO Art offre agli adulti e alle loro famiglie un’esperienza di costruzione stimolante e coinvolgente, per aiutarli a rilassarsi e ricaricarsi mentre ricordano vacanze vissute, o iniziano a pianificare le escursioni future. Una colonna sonora di accompagnamento con storie di esperti viaggiatori è stata curata per permettere ai costruttori di immergersi nella loro passione per l’esplorazione. La colonna sonora contiene racconti di viaggiatori, di blogger e avventurieri, tra cui Torbjørn C. Pedersen, la prima persona a visitare ogni paese del mondo in un viaggio ininterrotto senza volare, e il blogger Syazwani Baumgartner che ha visitato alcuni dei luoghi più remoti del pianeta.

Il nuovo set viene fornito con un libretto di istruzioni elegante e fatto apposta per essere disposto su un tavolino da soggiorno, una cornice bianca in mattoncini e due agganci per rendere la mappa facile da esporre, smontare e ricostruire ogni volta che si desidera. Fiorella Groves, Creative Lead della linea LEGO Art, ha commentato:

Sappiamo che i nostri fan adulti amano viaggiare, ma molti non hanno potuto farlo per oltre un anno. Abbiamo pensato che non c’era modo migliore di aiutarli ad esplorare il mondo che permettere loro di costruire, ricostruire, pianificare e ricordare attraverso la costruzione, mentre si rilassano nel comfort della loro casa. Speriamo che il set LEGO Art Mappa del mondo possa ispirare nuove avventure in alcuni, e aiutare altri a rivivere e celebrare meravigliosi ricordi di viaggi del passato.

Il set LEGO Art Mappa del mondo (31203) sarà disponibile nei LEGO Store e sul sito ufficiale dal 1° giugno 2021 al prezzo di €249,99, e nei negozi Feltrinelli dal 1° agosto 2021. Vi ricordiamo di rimanere sintonizzati sulle pagine di tuttoteK per essere sempre aggiornati sul mondo del collezionismo, quello cinematografico e tanto altro!