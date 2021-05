Il Gruppo LEGO annuncia oggi il set LGBTQIA+ “Ognuno è meraviglioso”, progettato per celebrare la diversità tra i fan LEGO e del mondo che ci circonda

Il nuovo modellino da esposizione costruibile è ispirato all’iconica bandiera arcobaleno, usata come simbolo di amore e accettazione dalla comunità LGBTQIA+, e presenta 11 minifigure monocromatiche, ognuna con la propria acconciatura e un colore dell’arcobaleno. Lo scenografo Matthew Ashton, Vicepresidente Design del Gruppo LEGO, ha detto:

Volevo creare un modellino che simboleggiasse l’inclusione e celebrasse tutti, non importa come si identificano o chi amano. Ognuno è unico, e con un po’ più di amore, accettazione e comprensione nel mondo, possiamo sentirci tutti più liberi di essere i MERAVIGLIOSI noi stessi! Questo modellino dimostra che ci teniamo, e che crediamo veramente che Siamo tutti Fantastici.

LEGO: arriva il nuovo set LGBTQIA+ per celebrare la diversità

Il set da 346 pezzi è alto 10,24 cm e ha una profondità di 12,80 cm: la misura perfetta per la maggior parte degli scaffali o davanzali. Sarà in vendita dal 1° giugno, per segnare l’inizio del Mese del Pride, e sarà disponibile sul sito ufficiale di LEGO e nei LEGO store, ad un prezzo consigliato di €34,99. Matthew Ashton ha anche affermato che il set è anche una celebrazione della comunità LGBTQIA+ all’interno del Gruppo LEGO, e tra i fan adulti del marchio:

Ho la fortuna di far parte di una comunità orgogliosa, solidale e appassionata di colleghi e fan. Condividiamo l’amore per la creatività e l’espressione di sé attraverso i mattoncini LEGO, e questo set è un modo per mostrare la mia gratitudine per tutto l’amore e l’ispirazione che viene costantemente condiviso.

Il Gruppo LEGO è impegnato a costruire un luogo di lavoro diversificato e inclusivo, grazie alla collaborazione con Workplace Pride, Stonewall e Open for Business per contribuire a definire strategie e programmi a sostegno dei dipendenti che si identificano come LGBTQIA+, e degli alleati in tutta l’azienda.

