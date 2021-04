La ginnasta Milena Baldassarri come nuova Role Model Barbie

Il brand di Barbie torna a celebrare un nuovo modello di ispirazione per i più giovani nel mondo dello sport e assegna l’onore alla giovane ginnasta Milena Baldassarri

Una, se non “la”, proprietà di giocattoli più importante, conosciuta e seguita al mondo è sicuramente Barbie. Essendo un brand così influente, è inevitabile che si sia fatto promotore, nel corso degli anni, di moltissime iniziative benefiche o volte alla sensibilizzazione su determinati temi. Recentemente, Barbie è diventata ambasciatrice del Dream Gap Project, un progetto che ha l’obiettivo di accrescere la consapevolezza e l’attenzione sui fattori che, ad oggi, impediscono alle bambine di esprimere tutte le loro potenzialità. Diverse ricerche internazionali hanno infatti sottolineato che a partire dai 5 anni, le bambine sono meno propense rispetto ai bambini a considerarsi brillanti e di successo, perdendo fiducia nelle loro capacità. Questo avviene anche nel mondo dello sport.

In Italia, ad esempio, solo il 28% degli atleti è rappresentato da donne, così come esistono poche donne dirigenti di società sportive, tecnici-donna, dirigenti federali o ufficiali di gara. E quest’anno Barbie ha deciso di rivolgersi con maggiore attenzione al mondo dello sport, nel quale ha voluto trovare la sua seconda role model per questo 2021. Nata nel 2001 a Ravenna, Milena Baldassarri è una delle atlete più promettenti della Ginnastica Ritmica degli ultimi anni. Nonostante la giovanissima età, vanta già numerose vittorie e podi in Mondiali, Europei ed eventi internazionali. Ai mondiali del 2019, infine, ha conseguito la qualificazione olimpica realizzando così il sogno di ogni atleta.

Milena Baldassarri parla della collaborazione con Barbie: un elogio allo sport!

Il brand di Barbie celebra Milena per la sua tenacia e la sua perseveranza nell’inseguire quel sogno che ha sempre avuto, sin da bambina. Una dedizione, alla continua ricerca di perfezione, che l’ha portata ad essere un’atleta professionista riconosciuta a livello internazionale. L’azienda le ha dedicato una OOAK Doll, che potete vedere nell’immagine che vi lasciamo qua sopra. Milena Baldassarri ha commentato così la collaborazione:

È una sensazione bellissima sapere di essere una ROLE MODEL Barbie e poter essere di esempio per le bambine, piccole ginnaste del futuro. Io ho iniziato questa pratica da piccola e l’ho scelta pur sapendo che praticare la ginnastica ritmica è un cammino alla ricerca della perfezione e la perfezione costa una fatica straordinaria restando comunque irraggiungibile per definizione. […] Alle bambine quindi dico – mettete anche voi il vostro cento per cento, metteteci il cuore e i muscoli e la determinazione e vedrete che anche i vostri sogni potranno avversarsi! Milena Baldassarri

La nuova Barbie dedicata a Milena Baldassarri celebra quindi il mondo dello sport, quello sano, competitivo e soprattutto uguale per tutti.