Geomag ha annunciato ufficialmente il lancio dei suoi nuovi magneti chiamati Geomag Glow, che sono in grado di emettere luce al buio

Geomagworld, l’azienda innovatrice nel campo dei magneti dal 1998, ha ispirato giovani di tutto il mondo ad esplorare il mondo creativo e fantasioso della costruzione magnetiche. Grazie alle sue aste magnetiche e alle sfere d’acciaio, Geomagworld ha fornito ai bambini un ambiente divertente, costruttivo ed educativo per scoprire le innumerevoli possibilità nel magnetismo. Negli ultimi 25 anni, Geomag ha sviluppato numerose gamme di prodotti, tra cui Magicube, il classico Geomag in diverse modalità di colore e temi come Pannelli, Supercolor, Glitter e Glow, oltre ad una nuova linea di prodotti per i costruttori più esperti: Mechanics. Grazie ad un concept vincente e tre piattaforme differenti, Geomag è in grado di soddisfare le esigenze di tutte le età.

Con i suoi ultimissimi Geomag Glow, l’azienda ha introdotto nuovissimi set in grado di illuminarsi al buio. Scopriamoli insieme!

Illumina la tua creatività con i nuovissimi Geomag Glow

Geomag è impegnata a ridurre il proprio impatto ambientale, utilizzando plastica riciclata al 100% nella produzione dei suoi sei prodotti realizzati con la massima cura e rispetto per l’ambiente. La fabbrica Geomag è situata in Svizzera, nell’Unione Europea, e funziona esclusivamente con l’energia idroelettrica proveniente da fonti rinnovabili, eliminando la necessità di fonti di energia fossili.

Geomag è un’attività educativa interattiva per bambini e adulti, stimolando la creatività, l’ingegnosità e la risoluzione dei problemi attraverso l’utilizzo di aste magnetiche e sfere di metallo. Il gioco in squadra è incoraggiato, e Geomag rappresenta un’opportunità per esplorare il magnetismo e sviluppare il pensiero spaziale e le abilità motorie. Inoltre, i set godono di certificazione STEM.org.

La gamma di giocattoli Geomag Glow offre ai bambini a partire dai 3 anni in su l’opportunità di esplorare e costruire usando il potere dei magneti. I set, disponibili in varie dimensioni, sono realizzati con plastica riciclata al 100% e presentano un bagliore naturale a base vegetale che si illumina al buio, creando un’esperienza di gioco coinvolgente e stimolante per i bambini. Ogni set offre infinite possibilità di costruzione, incoraggiando la risoluzione dei problemi e l’apprendimento dei concetti scientifici di base.

Tutti i set Geomag Glow possono essere aggiunti ad altre gamme Geomag per creare set ancora più grandi. Man mano che la gamma continua ad espandersi, consente ai modelli e ai risultati dei bambini di raggiungere livelli impressionanti. Potete acquistare questi set dal sito ufficiale!

