Il Signore degli Anelli: arriva l’action figure di Galadriel

Se vi diciamo Asmus Toys non potete far altro che ricollegare l’azienda Taiwanese alla saga cinematografica Tolkieniana. Questo perché le loro figure riguardanti la trilogia di Peter Jackson sono davvero numerose e dannatamente dettagliate.

Nella collezione di action figure in scala 1:6 abbiamo una new entry: Lady Galadriel, che si aggiunge alla pletora di personaggi de Il Signore degli Anelli proposti da Asmus. Vediamola insieme!

Nonostante questi ultimi mesi difficili, l’ultima aggiunta alla linea “Il Signore degli Anelli” di Asmus è finalmente arrivata! Vivere nell’oscurità delle 3 Ere della Terra di Mezzo, per vedere le terre liberate dal male che avrebbe cercato di distruggerlo. Galadriel, la Signora della Luce.

Questo nuovissimo oggetto da collezione in scala 1/6 è un must per ogni collezionista del Signore degli Anelli. Con Asmus che fa un enorme passo avanti con i suoi modi innovativi di confezionare abiti così delicati, Galadriel è davvero un pezzo da esposizione premium ed eccezionale!

Con una somiglianza incredibile all’attrice Cate Blanchett e l’inclusione di lunghi capelli dorati, il realismo della testa scolpita dà una vera dimostrazione di ciò che Asmus è in grado di creare. Tuttavia, non consigliamo di tagliare tre capelli per Gimli!

Questa figure è alta circa 28 cm e ha oltre 32 punti di articolazione. Vestita con il suo iconico abito bianco, senza perdere alcun dettaglio, tra cui una spilla, una cintura di perle e Nenya, l’Anello di Adamant. Inoltre, a causa della grande richiesta, Asmus iniziò a lavorare per fornire ai suoi fedeli clienti il ​​Mantello Elfico di Galadriel. Questo non solo mostra la dedizione dell’azienda ad ascoltare la sua fanbase, ma ha aggiunto numerosi modi per esporre questa figure!

È incluso anche l’Elvish Kettle, che può essere accompagnato dagli accessori esclusivi del negozio online Asmus! Un diorama dell’altare e dello specchio di Galadriel sono disponibili esclusivamente sul sito web di Asmus Toys. Il completamento di questo set offre a questo pezzo la presentazione perfetta, basta aggiungere il tuo Frodo con la sua fiala e la scena è completa!