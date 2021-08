Il Gruppo LEGO lancia il concorso “LEGO Luigi Super Sfida” per un divertimento formato famiglia dove i vincitori avranno la possibilità di giocare dal vivo con i fantastici La Sabri & Pika e Ninna & Matti presso il LEGO Store di San Babila a Milano

Il Gruppo LEGO, in occasione del lancio del nuovo set Avventure di Luigi – Starter Pack, chiama a raccolta grandi e piccini per entrare nell’universo degli idraulici più famosi al mondo e condividere sfide entusiasmanti, in compagnia degli iconici mattoncini. Fino al 30 settembre, partecipando al concorso “LEGO Luigi Super Sfida“, 3 fortunati vincitori avranno la possibilità di sfidare i propri beniamini presso il LEGO Store di San Babila a Milano: La Sabri & Pika e Ninna & Matti sono pronti per una giornata all’insegna del divertimento.

Con questa challenge, il Gruppo LEGO vuole promuovere una nuova esperienza di gioco che incoraggia la condivisione: infatti, per la prima volta, è possibile collegare LEGO Mario e LEGO Luigi e vivere nuovissime avventure costruite con i mattoncini.

Bambini e fan possono giocare come una vera squadra, raccogliere monete extra facendo azioni in contemporanea come camminare, roteare e saltare e lavorare insieme per sconfiggere i nemici. Per tener traccia delle monete raccolte il Gruppo LEGO ha sviluppato l’app gratuita LEGO Super Mario, compatibile con tutti i prodotti LEGO Super Mario e in grado di monitorare i risultati di gioco. L’applicazione offre inoltre istruzioni per la costruzione, suggerimenti creativi e una piattaforma sicura per i bambini, dove condividere idee per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco fisica e creativa.

Partecipare al concorso è facilissimo: innanzitutto, divertirsi giocando con uno degli starter pack della linea LEGO Super Mario, accedere al sito ufficiale e registrarsi. Come ultimo step, basterà caricare una foto o un video, dove vengono mostrate le monete raccolte durante il gioco. I bambini saranno i veri protagonisti della LEGO Luigi Super Sfida e potranno affidare la registrazione al concorso ai propri genitori.

Al termine del concorso, si procederà con l’estrazione di 3 vincitori che avranno la possibilità di incontrare i content creators La Sabri & Pika e Ninna & Matti al LEGO Store di Milano San Babila e giocare con loro a “Avventure di Luigi – Starter Pack” oppure a “Avventure di Mario – Starter Pack”.

