Il Gigante di Ferro: arriva l’action figure in versione “Battaglia”

Diamond Select Toys ha reso disponibili vari prodotti, tra cui l’action figure de “Il Gigante di Ferro” in Battle Mode e tanto altro

Il Natale è alle porte e Diamond Select Toys ha ufficialmente reso disponibili svariati prodotti, quasi a consigliarci dei regali last-minute da effettuare ai nostri amici o parenti nerd! Le varie uscite interessano “Il Gigante di Ferro” (l’iconico lungometraggio animato del 1999, prodotto da Brad Bird), Wolverine e, per rimanere in tema, “Nightmare Before Christmas“!

Il Gigante di Ferro: arriva la nuova action figure in versione “cattiva”

Il Gigante di Ferro attacca! Celebra il lato oscuro del Gigante di Ferro con questa nuovissima action figure dotata di braccia armate, espressione furiosa e, naturalmente, occhi luminosi! Questa action figure da circa 8,5 pollici presenta circa 16 punti di articolazione e presenta una scultura dettagliata e applicazioni di pittura. Viene confezionato nel “Select action figure packaging”.

Quest’action figure gode di un prezzo di $29,99 ed è già disponibile in qualche store italiano dai €30,00 ai €40,00.

Marvel Comic Gallery Wolverine Classic PVC Diorama

La linea Marvel Gallery è la migliore in quello che fa, e questo diorama di Wolverine ne è la prova! Parte della nuova linea a tema battaglia dei Gallery Dioramas, questa scultura da circa 10 pollici è realizzata in PVC di alta qualità e presenta una scultura dettagliata e applicazioni di pittura. Viene confezionata in una scatola con finestra a colori.

Disegnata da Nelson Asencio e scolpita a mano da Jean St. Jean, questa statua è proposta ad un prezzo di $49,99 ed è già disponibile negli store italiani a circa €50,00.

San Diego 2021 Nightmare Before Christmas Minimates Commemorative Box Set

Cos’è questo? Cos’è questo? È un nuovo set regalo di Minimates da Nightmare Before Christmas! Basato sul classico in stop-motion di Tim Burton, Jack Skellington (con Zero), Sally, il Sindaco, il Lupo Mannaro, Behemoth e il Clown con la Lacrima sono confezionati in un display esagonale che mostra un personaggio diverso su ogni lato. Ogni minifigure Minimates da 2 pollici presenta molteplici punti di articolazione e parti completamente intercambiabili.

Questo set ideato da Barry Bradfield e limitato a 1000 pezzi è proposto ad un prezzo di $39,99 ma, almeno per ora, non è disponibile in Italia.

