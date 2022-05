I nuovi arrivi del catalogo Gentle Giant e Diamond Select Toys: dalla Marvel a Star Wars!

Tramite comunicato stampa, Gentle Giant e Diamond Select Toys hanno aggiornato i propri cataloghi con alcuni nuovi arrivi sul fronte Marvel e Star Wars

Non molto tempo fa abbiamo dato un’occhiata alla preview autunnale di Diamond Select Toys e Gentle Giant, ma le due aziende, tramite comunicato stampa, hanno pensato di aggiornare ufficialmente i propri cataloghi anche con noi. Seppur sia vero che siamo nel mese di maggio (notoriamente, il mese dedicato a Star Wars “May the 4th be with you!”), i nuovi arrivi non si limitano all’universo espanso di Guerre Stellari, bensì vanno ovviamente a toccare anche il fronte Marvel. Vediamoli insieme!

Marvel Animated-Style Gamora Statue

La donna più letale della Galassia ritorna in forma smagliante con due coltelli posizionati sui fianchi! Una statua di resina alta all’incirca 13 cm basata, per quel che riguarda l’estetica, sull’artwork della variant cover creato da Skottie Young del fumetto Marvel. Limitata a 3000 pezzi, è venduta insieme ad una confezione completamente decorata e un certificato di autenticità. Creatore: Paul Harding. Prezzo: 49.99$.

Marvel Animated-Style Nightcrawler Statue | Nuovi Arrivi Gentle Giant Diamond Select Toys

Kurt Wagner riappare in una nuvola di fumo e saette, in una nuova statua animated-style che raffigura Nightcrawler. Anche in questo caso ci troviamo davanti alla ripresa estetica dell’artwork di Skottie Young, da cui è stata tratta anche in questo caso una cover variant, per una statua alta all’incirca 13 cm. Anche in questo caso si parla di un’edizione limitata a 3000 pezzi, che viene venduta con una confezione completamente decorata e un certificato di autenticità. Creatore: Casen Barnard. Prezzo: 49.99$

Marvel Captain America 1/7 Scale Resin Bust | Nuovi Arrivi Gentle Giant Diamond Select Toys

Afferrate i vostri scudi! Capitan America irrompe in scena neanche fosse un fuoco d’artificio del 4 di Luglio, con un nuovo busto che si va ad aggiungere alla nuova linea dei Marvel Comics Busts in scala 1/7! Alto all’incirca 15,5 cm, il nostro Capitano di fiducia tiene alto lo scudo, bello sostenuto in cima al piedistallo che fa da base. Limitato a 3000 pezzi, il busto è venduto con una confezione completamente decorata e un certificato di autenticità. Creatore: Nelson Asencio. Prezzo: 69.99$.

Star Wars The Mandalorian Death Trooper 1/6 Scale Bust | Nuovi Arrivi Gentle Giant Diamond Select Toys

Il ritorno degli Stormtrooper in versione elegante, quella nera! Il Death Trooper è uno stormtrooper d’élite, visto per la prima volta in Star Wars: Rogue One e nel The Mandalorian, così come in numerosi videogiochi e fumetti. Vestiti completamente di nero, con uno stile da urlo, sono ora il soggetto del nuovo mini-busto di Gentle Giant in scala 1/6! Alti all’incirca 18 cm, questi busti in resina sono profondamente dettagliati e limitati a soli 2000 pezzi. Come le restanti aggiunte del catalogo di oggi, anche il busto dei Death Troopers viene venduto con una confezione completamente decorata e un certificato di autenticità. Creatore: Gentle Giant Ltd. Prezzo: 120$.

Time to cash!

Terminano dunque qui i nuovi arrivi nei cataloghi di Gentle Giant Ltd e Diamond Select Toys. Fateci sapere se acquisterete qualcosa qua sotto nei commenti, e se siete interessati a tutto il mondo dell’oggettistica nerd e videoludica a 360°, perché non date un’occhiata al catalogo di Zavvi?