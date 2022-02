Hot Wheels Color Reveal: arrivano le macchinine cambia colore

Da non perdere!

Queste macchinine sono disponibili nei migliori negozi di giocattoli e su Amazon, al prezzo consigliato di 14,99€ . Noi, come sempre, vi invitiamo a seguire le pagine di tuttoteK, per rimanere aggiornati sul mondo dei giocattoli, quello dei videogiochi e molto altro!

Hot Wheels è da più di 50 anni il brand che ha fatto dell’adrenalina e delle sfide mozzafiato su quattroruote il cuore pulsante del proprio DNA. La tradizione dei veicoli Hot Wheels incontra la tecnologia Color Reveal , per un assortimento tutto da svelare! Arriva un assortimento con confezioni contenenti ognuna due macchinine, entrambe di colore neutro all’apparenza, ma pronte a trasformarsi!

