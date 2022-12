Tramite comunicato stampa, Hasbro Pulse ha annunciato i nuovi preordini per il 2023: dai Transformers ai Power Rangers, passando per Star Wars e Magic: The Gathering, scoprite con noi tutte le novità

Hasbro Pulse, la piattaforma e-commerce dedicata ai veri collezionisti da pochi mesi approdata anche in Italia, ha dato il via ai pre-order in vista del 2023. Una manna dal cielo per tutti gli appassionati in trepidante attesa e sempre pronti ad accaparrarsi prima di tutti dei veri must have introvabili altrove e dedicati ai franchise più amati in assoluto. Dai Transformers ai Power Rangers, passando per Star Wars, Magic: The Gathering e Dungeons & Dragons, in questo articolo dedicato all’azienda vogliamo andare a scandagliare tutti i prodotti che usciranno nel 2023. E ce ne sono davvero tanti!

Transformers

Proprio come la saga dei Transformers, che a giugno del prossimo anno tornerà sui grandi schermi con un nuovo emozionante capitolo della serie, Transformers: Il Risveglio. Nel frattempo, i veri fan potranno aderire alla nuova campagna di crowdfunding appena lanciata dal programma HasLab, la piattaforma che permette a tutti di collaborare con l’obiettivo di vedere realizzati i prodotti dei propri sogni.

A cominciare da uno dei più temuti esseri dell’universo, il potente e spietato Decepticon Deathsaurus che, per la prima volta in oltre 30 anni, farà il suo debutto con l’esclusiva action figure Transformers Generations HasLab Deathsaurus. Ispirata all’anime giapponese Fight! Super Robot Lifeform Transformers: Victory, è alta circa 28 cm e vanta ben 30 punti di articolazione. Ne verranno prodotti almeno 14mila esemplari, le adesioni al progetto fioccano!

Power Rangers | Hasbro Pulse: annunciati i nuovi preordini per il 2023

Passando al fantastico mondo dei Power Rangers, ecco un tributo in occasione del 30° anniversario del team Ranger, da sempre portatori sani di avventure, azione e lavoro di squadra. Per i fan della prima ora, due nuove action figures dedicate a Silver Ranger e a Turbo Ranger: alte circa 15 cm, vantano decorazioni super dettagliate, accessori ispirati alle serie televisive e articolazioni che permettono di posizionarle in tantissime pose diverse. Disponibili da marzo 2023, è già possibile preordinarle su Hasbro Pulse.

Star Wars | Hasbro Pulse: annunciati i nuovi preordini per il 2023

È dalla galassia lontana lontana che arrivano le nuove action figures dedicate ai personaggi più amati in assoluto targati Star Wars. A partire dalla mitica Black Series, che adesso potrà vantare una figure tutta nuova del mandaloriano Din Djarin, raffigurato proprio come nel 15° capitolo della serie The Mandalorian, cioè sotto copertura nella raffineria imperiale di Morak.

In più, per festeggiare i 40 anni dall’uscita de Il Ritorno dello Jedi, arriva una nuova figure ispirata al leggendario Boba Fett: alta circa 15 cm, riproduce fedelmente l’iconica armatura vista nel film. Per chi non vede l’ora di giocare alle nuove avventure di Cal Kestis nell’attesissimo sequel videoludico Jedi: Survivor in uscita nel 2023, ecco anche l’inedita action figure del protagonista accompagnato dal fedele droide BD-1. Tutte le figures della linea Black Series sono altamente dettagliate, complete di accessori e possono contare su numerosi punti di articolazione per poter mettere bene in posa i propri personaggi preferiti.

Passando all’amatissima linea Vintage Collection, ecco l’Artillery Stormtrooper direttamente dalla serie The Mandalorian: un’action figure alta circa 9.5 cm e con 3 accessori in dotazione dedicata ai soldati altamente specializzati che vengono chiamati in battaglia per la loro expertise con armi da fuoco come i mortai. Delle vere chicche da non farsi scappare assolutamente e disponibili in pre-order solo su Hasbro Pulse.

Magic: The Gathering e Dungeons & Dragons | Hasbro Pulse: annunciati i nuovi preordini per il 2023

Direttamente dal mondo di Magic: The Gathering, per i giocatori del card game per eccellenza e non solo, ecco la replica roleplay indossabile del Guanto di Chandra completo di numerosi effetti sonori, visivi e addirittura nebulizzanti che simulano i poteri della Planeswalker con il potere della piromanzia. Disponibile dall’autunno 2023 è già preordinabile su Hasbro Pulse.

Per finire, in attesa dell’uscita in tutti i cinema dell’acclamatissimo film Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri prevista per il 30 marzo 2023, è già disponibile il pre-order per mettere le mani prima di tutti sui nuovi Dicelings, speciali dadi D20 capaci di trasformarsi in mostri e disponibili più varianti: drago rosso, drago nero, orsogufo e Beholder, l’ideale per un Dungeon Master degno di tale nome!

Quanta bella roba!

E questo era tutto per quel che riguarda i preordini per il 2023 di Hasbro Pulse! Fateci sapere che cosa ne pensate e se acquisterete qualcosa qua sotto nei commenti, e se siete interessati a tutta l’oggettistica videoludica e nerd, perché non date un’occhiata al catalogo di Zavvi?