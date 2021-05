Harry Potter: Star Ace Toys ristampa l’action figure

Sideshow Collectibles e Star Ace Toys hanno presentato oggi la ristampa della action figure di Harry Potter, nel quarto film della saga: Harry Potter e il Calice di Fuoco

La figura, ispirata da “Harry Potter e il Calice di Fuoco”, vede il maghetto più amato di sempre impegnato nei preparativi per affrontare il drago nella prima prova della Coppa Tremaghi. I fan della serie ricorderanno sicuramente la sfida, che vedeva ciascuno dei partecipanti impegnati nel rubare l’uovo d’oro dal corrispettivo drago presente nell’arena. Per superare il drago e aggiudicarsi la prova, Harry evocó la sua scopa da corsa con l’incantesimo Accio arrivando primo nella prova a pari merito con Krum. Star Ace Toys e Sideshow hanno rivelato la ristampa della figura dedicata all’Harry Potter della Coppa Tremaghi, vestita in stoffa e ricca di dettagli. Scopriamoli insieme!

Harry Potter e il Calice di Fuoco: i dettagli della action figure di Star Ace Toys

L’action figure in questione si presenta davvero bene. In scala 1:6 e realizzata in PVC, la statua presenta dettagli impressionanti e vestiti in stoffa. La action figure viene venduta con gli occhiali rimovibili, scopa da corsa Firebolt, bacchetta magica, un set di mani intercambiabili, l’uovo d’oro e l’immancabile Coppa Tremaghi. Oltre a ciò, nella versione deluxe sarà incluso anche un espositore per l’uovo d’oro dotato di LED. Infine, grazie ai numerosi punti di articolazione della statua, sarà possibile posizionare Harry in diverse pose. Di seguito è possibile visionare una galleria per ulteriori dettagli sulla action figure in questione.

L’action figure di Star Ace Toys dedicata ad Harry Potter e il Calice di Fuoco è disponibile per l’acquiesto al seguente link, al prezzo di 315,99€. Come sempre vi ricordiamo di restare connessi su tuttoteK per ulteriori news, recensioni e tanto altro ancora dal mondo nerd. Ciao!