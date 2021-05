Goku Super Saiyan 4 arriva nelle S.H.Figuarts di Bandai

Dici Akira Toriyama e non puoi fare a meno di pensare a Sfere del Drago , combattimenti infiniti e tanto umorismo, tutti elementi che hanno contribuito alla realizzazione di uno dei manga/anime più popolari ed amati di sempre. Ed è proprio da Dragon Ball GT , produzione che segue immediatamente le gesta della serie nota come Z, che Bandai ha preso ispirazione per Goku Super Saiyan 4 , una nuova action figure che va ad aggiungersi alla linea S.H.Figuarts del produttore nipponico.

Simone Cantini

