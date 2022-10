Geomag Mechanics Challenge Strike: divertimento senza limiti!

Con Geomag Mechanics Challenge Strike i più piccoli potranno sfidarsi a forza di gravità e magnetismo!

Chi bazzica sulle pagine di tuttoteK sa bene che Geomag è un brand che conosciamo affondo. Abbiamo dapprima analizzato da vicino la serie “Pro-L”, dedicata a grandi e piccini, che permette di creare costruzioni sofisticate, facendoci sentire dei veri e propri architetti. Ma abbiamo anche imparato a conoscere Geomag Mechanics che, a differenza della precedente, consente di creare dei veri e propri meccanismi funzionanti grazie alla forza magnetica e di gravità.

E proprio da quest’ultima collezione arriva Geomag Mechanics Challenge Strike: una vera e propria sfida per i vostri piccini, la quale richiede rapidità e abilità ma che, come Geomag ci abitua, dà spaio all’apprendimento del magnetismo e non solo.

Geomag Mechanics Challenge Strike: di cosa si tratta?

Geomag Mechanics Challenge Strike è composto da ben 186 sezioni. Tra queste abbiamo i classici bastoncini e sfere magnetiche, ma anche parti in plastica e una base in cartone che funge da guida per il gioco.

La costruzione della struttura principale è davvero semplice. A differenza di altri giochi di costruzione (tipo LEGO), qui le sezioni sono molto grandi e, perciò, potrà essere messo in piedi da un bambino in autonomia senza alcun aiuto da parte di un adulto. Per creare la struttura non basterà altro che posizionare la guida in cartone su una superficie e iniziare a mettere insieme i pezzi seguendo la guida (disponibile anche a mo’ di video).

Se avete letto il nostro articolo sul Gravity Vertical Motor vi accorgerete che la struttura che metteremo su è molto simile a quest’ultimo. Il gioco consiste infatti nell’inserire le sfere nella torre; con la forza di gravità, la spirale farà girare il meccanismo che, grazie ai bastoni posti sulle estremità, dovrà far cadere le torri poste intorno.

Ovviamente qui entra in gioco il magnetismo. Più velocemente le sfere verranno inserite e più rapidamente il meccanismo girerà. Il gioco può essere fruito da soli, ma anche in compagnia di altri 3 giocatori. Ovviamente la sfida si rende molto più interessante quando gli sfidanti sono molteplici dato che ognuno cercherà di inserire la pallina il più rapidamente possibile col fine di far crollare la torre avversaria!

Costo e disponibilità

Geomag Mechanics Challenge Strike è, a differenza dei precedenti prodotti dell’azienda che abbiamo avuto modo di testare, un ottimo gioco che dà il meglio di sé nel momento in cui viene condiviso con più amichetti. La semplicità nel montaggio e la resa finale che permette ai più piccoli di vedere questo meccanismo in movimento sono fattori vincenti sotto tutti i punti di vista. La qualità Svizzera di Geomag, poi, risulta sempre ottima.

Noi ringraziamo Geomag per la collaborazione e vi invitiamo a seguire le nostre pagine per continuare a ricevere idee regalo simili a questa e molto altro!