Gamewarez: presenta il nuovo Morph KIDS

La serie convertibile Morph di Gamewarez, è ora disponibile anche in un elegante formato per bambini, adatta alla futura nuova generazione di giocatori

Giocare divente accogliente grazie a Gamewarez, ha ora lanciato i nuovi Morph KIDS, con accenti blu o rossi appositamente per i bambini, in modo che anche i più piccoli non debbano fare a meno del comfort necessario durante il gioco. Non è in alcun modo inferiore al modello per adulti e offre diverse possibilità di applicazione con la sua pratica soluzione 3 in 1. Potete leggere anche la nostra recensione alla versione per adulti del Gamewarez Morph.

Il mutaforma tra i pouf

La serie Morph è il sacco Gamewarez più versatile di sempre. Che sia come poltrona da gioco, sgabello o come poggiapiedi sul divano durante il prossimo film per bambini, grazie al suo design intelligente, può essere trasformato rapidamente e facilmente, rendendolo molto flessibile.

Una volta aperti, lo schienale e il sedile si adagiano perfettamente contro il corpo per il massimo comfort. Inoltre, la cerniera sulla parte superiore del Beanbag può essere convertita in un attimo in uno sgabello o in un poggiapiedi per il vostro attuale divano esistente.

Nel Morph KIDS vengono elaborate anche le note caratteristiche Gamewarez, come il supporto per cuffie integrato o la tasca laterale espandibile per riporre attrezzature e snack.

Sostenibile e particolarmente facile da pulire

La nuova variante Morph KIDS è un vero spasso per tutti i giovani giocatori. È disponibile in due diverse varianti di tessuto con accenti rossi o blu. Il materiale è robusto, resistente allo strappo e anche ignifugo oltre che facile da pulire, il che garantisce un uso frequente e duraturo.

Inoltre, i pouf sono sostenibili e riempibili, grazie a uno scompartimento in rete integrata sulla cerniera. L’altezza del sedile del Morph KIDS è di circa 45 cm e la larghezza/profondità di 80 cm, ideale per bambini fino a un’altezza di 160 cm.

Disponibilità e prezzo

I nuovi beanbag a gaming Arctic Morph KIDS e Crimson Morph KIDS sono ora disponibili nei negozi ad un prezzo di 129,90€. Cosa ne pensate di questo nuovo convertibile Morph disponibile ora in un elegante formato per bambini? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.