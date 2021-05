In vista dell’uscita del secondo capitolo di Venom: La furia di Carnage, Funko ha presentato i nuovi Pop

Recentemente è saltato fuori, come un simbionte dal nulla, il primo trailer ufficiale di Venom: La furia di Carnage. Chi ha visto ed apprezzato il primo film, sapeva già che tutto ciò sarebbe prima o poi arrivato. Questo per via dei famosi “finali segreti” presenti in quasi tutti i film Marvel.

Funko chiaramente non se n’è stata con le mani in mano, ed ha presentato i nuovi Funko Pop dedicati proprio a Venom: La furia di Carnage. Vediamo insieme le due figure e dove preordinarle!

Funko Pop, ecco le figure di Venom: La furia di Carnage

Le due statuette, alte come di consueto 10cm l’una, ritraggono Venom e Carnage in due pose molto simili. Con l’appuntita lingua che si protrae sulle decine di denti aguzzi, Venom ha uno sguardo di sfida che punta davanti ad esso. Stessa posizione per Carnage che, però, guarda verso l’alto, quasi a suggerirci come posare i due Pop.

Le due figure sono incredibilmente dettagliate, con il dorso di Venom che presenta le nervature di colore bianco, mentre Carnage gode di una pittura che va dal rosso al nero, con le nervature di colore nero e più file di denti.

I due Funko Pop sono preordinabili

E voi arricchirete la vostra collezioni di Pop con questo duo?