Funko ha presentato alcune delle uscite della serie Pop programmate per il prossimo futuro, dedicate ad alcuni iconici personaggi di One Piece e al gruppo musicale “The Wiggles”

Ieri Funko ha presentato nella giornata di ieri, le ultime uscite della ormai celebre serie Pop!. Con un catalogo che conta ormai decine di migliaia di modelli, dedicati a praticamente qualsiasi personaggio (fittizio o meno) del mondo dell’intrattenimento, la casa produttrice continua a sfornare prodotti senza sosta. Le ultime aggiunte al catalogo presentate ieri riguardano One Piece ed Emma Watkins, del gruppo musicale “The Wiggles”. Entriamo insieme nei dettagli delle ultime uscite di Funko Pop su One Piece!

Funko Pop: presentate le ultime uscite della serie di One Piece

Le prime statuette presentate riguardano, come avrete ormai capito, il brand di One Piece. Le figure in questione sono collegate all’arco di Wano, e sono le seguenti:

Rufy in kimono

Rufy in kimono con una colorazione speciale

in kimono con una colorazione speciale Crocodile in azione

Rufy in modalità Gear Fourth

in modalità Gear Fourth Sabo in azione

in azione Brook dell’arco di Wano

Oltre ai Funko tradizionali, del modello di Rufy in kimono è stata fatta una versione alternativa col vestito lucido. Cliccando sui link relativi ai modelli, è possibile già preordinarne alcuni sul sito di Zavvi.



La seconda presentazione ha riguardato invece Emma Watkins, del gruppo musicale “The Wiggles”. La cantante australiana ha sponsorizzato in prima persona il lancio della figura a lei dedicata, posando con in mano il Funko. I prodotti relativi a One Piece sono disponibili per il pre-order già da oggi sul sito di Zavvi, mentre per il Funko Pop di Emma bisognerà aspettare ancora un po’.

Siete soddisfatti di questi nuovi Funko? Fateci sapere nei commenti quali aspettate di più e come sempre non dimenticate di seguire tuttoteK per ulteriori news, recensioni e tanto altro ancora dal mondo nerd. Ciao!