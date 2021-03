Funko POP!: in arrivo la nuova figure di Captain America!

Funko allarga la sua sconfinata collezione con una nuova figure di Captain America, potete ammirarla in questo nostro articolo

Il ruolo di Captain America è stato passato di recente, ma il nuovo prescelto sarà in grado di gestire l’ingombrante titolo in questione? The Falcon and the Winter Solider è stato un vero spasso in Avengers: Endgame. Steve Rogers si è dimesso dal pressante incarico Capitan America, e ora la torcia deve essere raccolta perché il mondo ha bisogno di un po’ di speranza. John F. Walker sta per prendere lo scudo, ma qualcosa non va in lui e solo il tempo saprà dire se il personaggio rimarrà fedele ai valori del ruolo.

I fan della Marvel ne sapranno di più mentre The Falcon and the Winter Solider continua, ma fino ad allora, è tempo che il nuovo supereroe brilli! Ecco quindi che ci pensa Funko con la sua nuova figure a tema Captain America a dare lustro al nuovo eroe. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Funko POP: ancora poche notizie sulla figure di Captain America, ecco quanto è noto finora

Il nuovo Captain America è stato completamente ricreato in formato Funko POP con il suo outfit che lo rende un fantastico oggetto da collezione per i fan del Marvel Comics Universe. Questa è la prima volta che vediamo un personaggio diverso in questo ruolo iconico, ed è un grande passo per l’intero MCU. I fan di Falcon and The Winter Soldier non vorranno certo perdersi l’aggiunta di questa POP alla loro collezione.

C’è da aggiungere, poi, che la community sta ancora aspettando la seconda POP di Sam Wilson, quindi possiamo probabilmente aspettarci che John F. Walker Captain America uscirà quest’estate. I preordini non sono ancora aperti, ma è del tutto verosimile vederli spuntare sulle catene di rivendita abituali da un momento all’altro. I fan possono aspettarsi che altre POP dalla serie in questione verranno rivelate mentre continuiamo a vedere l’avventura del nostro nuovo duo dinamico preferito. Chissà, forse uno di loro indosserà il titolo di Capitan America quando tutto sarà detto e fatto. A proposito, avete dato un’occhiata alle nuove POP per il WonderCon 2021?

Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi in merito alle figures del noto produttore americano. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dall’ammaliante mondo delle figures e non solo. Da ultimo, per le Funko POP, i prodotti LEGO, Star Wars, Disney, Marvel, Nintendo e gadget di ogni sorta a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Zavvi.it.