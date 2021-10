FAO Schwarz ha ufficialmente aperto le sue porte a Milano, a partire dal 28 ottobre, nel quale vi è un’area dedicata interamente ai Funko Pop!

FAO Schwarz ha inaugurato il 27 ottobre il suo primo department store nel cuore della città lombarda, con le porte aperte al pubblico dal 28 ottobre. 3 piani e 600 metri quadrati interamente dedicati al mondo dei giocattoli e i protagonisti del settore. All’appello non poteva quindi mancare Funko con i suoi Pop! e tantissimi prodotti esclusivi.

Il negozio di via Orefici 15 si sviluppa su 3 piani per una superficie totale di 600 metri quadrati. Al suo interno uno spazio di 14 mq interamente dedicato al mondo Funko, un set unico per ospitare i prodotti che hanno reso il brand famoso in tutto il mondo: dalle Vinyl Soda, agli accessori Loungefly, fino ad arrivare agli inimitabili collezionabili Pop! e molte altre sorprese.

Funko Pop: aperto il primo store ufficiale a Milano!

L’apertura è frutto di un accordo esclusivo tra Prénatal Retail Group, leader nel settore dell’infanzia e dei giocattoli con 777 negozi in 8 paesi (Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Grecia, Olanda, Belgio e Svizzera) e il partner californiano ThreeSixty Group, proprietario del marchio FAO Schwarz.

Entrare in un negozio FAO Schwarz è vivere la magia in cui si intrecciano fantasia, curiosità e stupore. Un luogo del cuore non solo per i bambini, ma per tutti coloro che, in fondo, non hanno mai smesso di esserlo.

