Fortnite: presentato un nuovo set di figure esclusive all’Hasbro Pulse Fan Fest

Fortnite è il protagonista dell’evento Hasbro Pulse Fan Fest grazie alle figure della linea Victory Royale. Ve le presentiamo in questa news

Il popolarissimo titolo battle royale Fortnite prende “vita” grazie ad Hasbro e fa il suo debutto con la nuova linea di figure. L’Hasbro Pulse Fan Fest, un festival dedicato ai gadget e al collezionismo del noto produttore, si è avviato dando ai fan un primo sguardo alla licenza del titolo targato Epic Games appena acquisita. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Fortnite: ecco le prime foto delle nuove figure presentato all’evento Hasbro Pulse Fan Fest

Abbiamo già visto la linea di action figure di Fortnite prendere il via con l’esclusiva linea Hasbro Pulse The Foundation. Il team dietro le figure continua ad espandere la loro nuova serie Victory Royale con una vasta selezione di nuove aggiunte. Sono state rivelate sei nuove figure tutte in arrivo di 15,5 cm di altezza con 4 figure normali, 2 deluxe e persino un animale accessorio. A cominciare per primo è il debutto delle prime 4 figure in arrivo con Rippley, Chaos Agent, Midas Rex, e Lynx. Ogni figure apparentemente arriverà con Back Bling, armi, piccone e altri accessori, offrendo ai fan perfette reiterazioni dei loro personaggi preferiti di Fortnite.

Il team di Fortnite ha menzionato che useranno giunti senza perni per queste figure. Le rivelazioni sono continuate con la prima figura deluxe: Shadow Meowscles, quest’ultima viene fornito con un fantastico set di armi e persino la sua attrezzatura da allenamento. Anche Skye sta arrivando pronta per conquistare la vittoria mostrando la tecnologia fotografica reale in azione ei suoi accessori stanno racchiudendo alcuni dettagli eccellenti. Ultimo ma non meno importante, abbiamo il Loot Shark proveniente che è pieno di chicche da distribuire per la vostra collezione. Proprio come il gioco, i fan possono aprire questo Loot Shark ottendendo una grande varietà di accessori per gli altri personaggi della serie Victory Royale. I fan possono persino attaccare le loro figure alla pinna dello squalo, sfoggiando pose divertenti e dinamiche ai loro scaffali di esposizione.

Questo è solo l’inizio della linea Fortnite di Hasbro e non vediamo l’ora di vedere di più. I preordini e le date di uscita di queste figure non sono ancora noti.

Questo è solo l'inizio della linea Fortnite di Hasbro e non vediamo l'ora di vedere di più. I preordini e le date di uscita di queste figure non sono ancora noti.