First 4 Figures è lieta di annunciare la nuovissima Aika Statue, proveniente dall’originale RPG uscito nel 2000 “Skies of Arcadia”

Come ormai abituati da First 4 Figures, le sorprese non finiscono mai. Dopo il teaser uscito ormai più di un anno fa, ci siamo. I fan del videogame Skies of Arcadia, arrivato da noi nel 2000 su Sega Dreamcas e, successivamente, su Nintendo GameCube, stanno per vedere una nuova arrivata tra le fila delle loro collezioni.

Sì, perché la Aika Statue è ufficialmente disponibile in preordine! Chiaramente, come di consueto, First 4 Figures ama fare le cose in grande e, anche questa volta, la statua è disponibile in una duplice versione. Vediamo i dettagli di questa Aika Statue proveniente da Skies of Arcadia e prodotta da First 4 Figures!

First 4 Figures annuncia la Aika Statue di Skies of Arcadia

First 4 Figures è orgogliosa di presentare la sua ultimissima statua in resina la quale raffigura Aika. Questa è la prima statua ad essere rilasciata nella nuova lineup di Skies of Arcadia. Il concept di questa statua si basa sul suo artwork ufficiale del gioco Skies of Arcadia. Aika è in questa posa dinamica brandendo la sua arma distintiva, il Boomerang. E ad aggiungere dinamismo a questo pezzo da collezione vi è la gonna in movimento del suo vestito giallo, facendo apparire Aika come se stesse realmente attaccando!

In questo video potrete vedere la Aika Statue in tutta la sua bellezza:

La statua è disponibile in preordine nelle sue due versioni (tra le quali cambia il colore del Boomerang), ad un prezzo di $461.99. Per acquistarla, potete cliccare sul seguente link!

Vi ricordiamo di continuare a seguire tuttoteK, oltre ad iscrivervi al nostro canale Telegram, nel quale troverete un sacco di offerte riguardanti prodotti LEGO, Funko Pop! e tanto altro.