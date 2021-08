First 4 Figure: la figure del Mago Nero da Yu-Gi-Oh! è ora disponibile

First 4 Figure ha ufficialmente lanciato la figure basata su una delle carte più famose di Yu-Gi-Oh: il Mago Nero

La linea di statuette in PVC prodotte da First 4 Figure ha fatto posto ad una new entry. I fan dei giochi di carte, ma soprattutto di Yu-Gi-Oh, saranno felici di sapere che la nuova figure proveniente dal manga/anime originario del ’96 ha preso vita.

La nuova riproduzione è incentrata sul Mago Nero: una delle più iconiche carte del gioco, nonché dell’anime con protagonista Yami Yugi. Vediamo ora i dettagli di questa “Yu-Gi-Oh! – Dark Magician PVC Statue“!

First 4 Figure: arriva la figure del Mago Nero da Yu-Gi-Oh!

Proprio 2 giorni fa, sui canali ufficiali di F4F, è spuntato un “Hype Video” che mostra la statua in tutta la sua bellezza. Dal filmato possiamo vedere il nostro Mago il quale impugna l’asta mentre alle sue spalle vi è il circolo magico nero, oltre ai vari dettagli come la stessa arma che si illumina al buio. Disponibile in ben due edizioni: la Purple Edition e la Blue Edition, il Mago vanterà colorazioni differenti.

Abbiamo poi le Exclusive Edition di entrambe le versioni la quale include l’illuminazione a LED all’interno del circolo magico nero, oltre ad una tessera che ne accerta l’autenticità. Il top lo raggiunge, però, la Definitive Edition che vanta un’altezza di circa 17 pollici e al PVC dalla quale è composta si aggiunge anche la resina. Benché la posa del Mago Nero resti identica alle altre versioni, varia sia la base che numerosi dettagli, trasformando questa statua in un must per i fan di Yu-Gi-Oh!.

Le varie edizioni della statua sono già preordinabili al seguente link! Cosa ne pensate? Aggiungerete una di queste versioni del Mago Nero alla vostra collezione?

