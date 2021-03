One Piece: presentate le figure della linea Ichiban Kuji Legends Over Time targata Banpresto

Ichiban Kuji Legends Over Time è il nome della nuova collezione di figure a tema One Piece di Banpresto. Vi proponiamo le prime foto

Si sa: gli amici nipponici sono spesso ben più fortunati di noi quando si parla di figure, gadget e, in generale collezionismo a tema anime e videogiochi. Banpresto continua senza sosta a sfornare nuove irresistibili statuette sfruttando a pieno le licenze dei cartoni animati e i manga della Terra del Sol Levante.

Innumerevoli le serie prodotte dal colosso in questione e le ultime figure saranno quelle della nuova collezione Ichiban Kuji Legends Over Time, incentrata su “One Piece“, il capolavoro universalmente noto di Eiichiro Oda. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

One Piece: ecco tutte le foto della nuova collezione di figure Ichiban Kuji Legends Over Time

la linea Ichiban Kuji Legends Over Time targata Banpresto (a tema One Piece) farà il suo debutto sui nipponici lidi a luglio dell’anno in corso. La collezione nuova fiammante include personaggi che sicuramente faranno la gioia dei fan visto che alcuni tra di essi sono da sempre considerati tra i più popolari in assoluto (ogni riferimento a Gol D. Roger e Shanks il Rosso è puramente casuale).

Le figure che faranno parte della collezione saranno le seguenti:

Figure A: Luffy Masterlise Expiece 13cm

Masterlise Expiece 13cm Figure B: Gol D. Roger Masterlise Expiece 14cm

Masterlise Expiece 14cm Figure C: Edward Newgate Masterlise Expiece 13 cm

Masterlise Expiece 13 cm Figure D: Kozuki Oden Masterlise Expiece 20 cm

Masterlise Expiece 20 cm Figure E: Shanks e Buggy

Figure F: Marco

Last One: Portgas D. Ace (non ancora svelato ufficialmente)

In alto vi proponiamo i primi scatti ufficiali dei vari prodotti proposti. Come potete vedere, le figure rispettano pienamente gli standard a cui l’azienda nipponica ci ha abituati nel tempo con un soddisfacente numero e resa complessiva dei dettagli. Inoltre, diverse delle figure che vedete presentano i personaggi in pose e outfit che spesso non sono ancora stati raffigurati in formato statuetta. A questo punto, non resta che attendere il prossimo anno per scoprire se questa Ichiban giungerà anche in patria.

Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi in merito. E voi? Che ne pensate di queste nuove figure? Quante statuette di One Piece targate Banpresto avete nella vostra collezione? Fatecelo sapere qui in basso nella sezione commenti. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dall’ammaliante mondo delle figures e non solo. Da ultimo, per le Funko POP, i prodotti LEGO, Star Wars, Disney, Marvel, Nintendo e gadget di ogni sorta a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Zavvi.it.