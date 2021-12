Far Cry 6: regalatevi qualche gadget di Koyo per Natale!

Tramite comunicato stampa, Koyo e Ubisoft hanno annunciato la loro collaborazione nella creazione di gadget ed oggettistica a tema Far Cry 6: perché non vi fate un bel regalo in vista di Natale?

Tornato a casa senza statuette dai The Game Awards 2021, Far Cry 6 è l’ultima iterazione del franchise di Ubisoft che ha canalizzato l’attenzione di pubblico e critica. Un titolo sicuramente non perfetto od innovativo come speravamo, ma che è comunque riuscito ad intrattenere, emozionare e divertire una grande fetta dei videogiocatori in questo stanco e privo di grosse novità “fine 2021”. Se vi è piaciuto il gioco e volete farvi (o fare) un regalino di Natale a tema, perché non buttarvi sull’oggettistica creata da Koyo? Tramite comunicato stampa, Ubisoft e l’azienda hanno infatti svelato una collaborazione che ha portato alla creazione dei primi gadget ufficiali del sesto capitolo di Far Cry.

Koyo è una delle aziende leader nella creazione di merchandising a tema videoludico e dell’industria dell’intrattenimento, quindi non ci fa strano pensare che Ubisoft si sia rivolta a qualcuno di esperto in vista della creazione di gadget di alta qualità. Una collaborazione già avviata con Tom Clancy’s Rainbow Six e che si è andata ad espandere con Far Cry 6. Vediamo insieme, nel prossimo paragrafo, l’elenco con tutti i gadget creati a tema Far Cry 6.

Koyo e Ubisoft portano alla luce i primi gadget ufficiali di Far Cry 6

Il logo di Far Cry 6 è stato ricreato sia su un portachiavi in nichel, sia su una spilletta per tessuti. Si passa poi ad un’altra spilla, quella raffigurante il leone di Anton Castillo (interpretato da Giancarlo Esposito), e al set di spille raffiguranti gli animali più amati del gioco, tra cui Guapo, Chicharron e Chorizo. Un altro set di spille raffigura gli zaini e si passa poi al set di toppe attaccabili tramite il velcro. Infine, per i più casarecci, una tazza di metallo con il logo di Far Cry 6 e una bottiglia nera opaca da 500 ml con sempre il logo stampato sopra.

Quale fra questi gadget creati da Koyo a tema Far Cry 6 vi ispira di più? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati al mondo dell’oggettistica e del merchandising a tema nerd, il catalogo di Zavvi potrebbe decisamente fare per voi!