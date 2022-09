Ecco le nuove Hot Wheels radiocomandate

Il mondo fiammeggiante di Hot Wheels incontra quello di Carrera Toys, specialista di piste e veicoli radiocomandati

Nutrire il “challenger spirit” ovvero lo spirito di sfida innato in ogni bambino è da sempre l’obiettivo di Hot Wheels, che con i suoi veicoli e playset invita i fan del brand ad accettare la sfida, a provare, a fallire e a ritentare fino a scoprire il proprio potenziale oltre gli ostacoli. Hot Wheels è il brand di veicoli #1 e il più amato da oltre 50 anni: le sfide Hot Wheels infatti appassionano non solo i più piccoli, ma anche i più grandi che ne hanno fatto, nel corso del tempo, un marchio iconico, grazie alle incredibili macchinine e piste delle differenti linee che offrono una modalità di gioco intuitiva e sempre ricca di azione. L’universo adrenalinico di Hot Wheels ora incontra quello di Carrera Toys, uno dei brand più importanti quando si parla di piste e veicoli radiocomandati, per una partnership di sicuro successo.

Ecco le nuove piste Hot Wheels x Carrera Toys

Da questo incredibile incontro, nascono 3 nuovissime piste di diverse dimensioni e tipologia, pensate per i fans di Hot Wheels e per chi ha sempre voglia di nuove sfide su quattro ruote.

Hot Wheels 4,3m

Una pista in scala 1:43 (funzionamento a batteria, 4 batterie di tipo D non incluse), facile da trasportare. All’interno della confezione un circuito con rampa di salto dotata di anello di fuoco, controller a 2 velocità, rettilinei, curve, e supporti, insieme ai veicoli Hot Wheels – Nightshifter e Hot Wheels – HW50 Concept.

Hot Wheels 4,9m

Più azione e divertimento in gara grazie alla pista elettrica 4,9m in scala 1:43. La confezione include i veicoli Hot Wheels Night Shifter blu e Hot Wheels HW50 Concept rosso da far sfrecciare sulla pista caratterizzata da controller con pulsante turbo a 2 velocità, looping, sezione stretta, rampa di salto con Firering ed ulteriori elementi decorativi. Trasformatore incluso.

Hot Wheels 6,4m

La sfida si fa ancora più grande con questo circuito elettrico da 6,4m, in scala 1:43. Oltre ai due veicoli Hot Wheels Night Shifter blu Hot Wheels HW50 Concept rosso, la confezione include il trasformatore, la pista con controller a 2 velocità con pulsante turbo, un fantastico looping, sezione stretta, fly-over, rampa di salto con Firering ed elementi decorativi.

