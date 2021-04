Diamond Select: da Marvel a Star Wars, nuovi prodotti in arrivo

Diamond Select Toys e Gentle Giant Ltd. hanno presentato un sacco di prodotti, che vanno dal mondo di Star Wars, fino ai fumetti Marvel

È in arrivo un nuovo catalogo Previews, pieno zeppo di nuovi articoli targati Diamond Select Toys e Gentle Giant Ltd.! I prodotti basati sui mondi Marvel e Star Wars sono sotto i riflettori questo mese, con busti, statue, action figure, Gallery Diorami e Minimates minifigure. Vediamo insieme tutti i prodotti, con i dettagli di ognuno.

Diamond Select: da Darth Vader a Captain America, ecco le prossime uscite

Arrenditi allo scudo! Capitan America irrompe sulla scena come un fuoco d’artificio del 4 luglio, unendosi alla nuovissima serie di busti Marvel Comics in scala 1/7! Misurando circa 6 pollici di altezza, Cap ha il suo scudo pronto, in cima a un piedistallo ed è limitato a soli 3.000 pezzi.

Progettata da Nelson Asencio e scolpita da Juan Pitluk, questa statua ha un prezzo consigliato di $ 69,99.

La Fenice Oscura è risorta! La forza della natura intergalattica è tornata, e questa nuova ottantunesima serie di Marvel Minimates cattura la storia in forma di mini-figure da 2 pollici! Le confezioni conterranno: Ciclope con Lilandra, Fenice con Gladiatore e Fenice Oscura con Corsaro. Ciascuna mini-figure presenta 14 punti di articolazione, nonché parti e accessori intercambiabili.

Progettate da Barry Bradfield, avranno un prezzo consigliato di $ 9,99 / cad.

È vero o è Mysterio?! La linea di mini-busti in resina di DST basata sulla classica serie animata di Spider-Man continua con nientemeno che Mysterio! Il maestro dell’illusione è rappresentato attraverso questo busto in scala 1/7, di circa 6 pollici ed è limitato a soli 3.000 pezzi.

Progettata da Barry Bradfield e scolpita da Paul Harding, questa statua ha un prezzo consigliato di $ 59,99.

L’uomo forzuto degli X-Men affronta una Sentinella cacciatrice di mutanti in questa rappresentazione dell’ultimo episodio della Marvel Premier Collection! Misurando circa 16 pollici di altezza, Piotr Rasputin tiene un busto robotico sopra la sua testa in questo pezzo con applicazioni dettagliate di scultura e pittura ed è limitato a soli 3.000 pezzi.

Progettata da Shawn Knapp e scolpita da Alejandro Ezcurra, questa statua ha un prezzo consigliato di $ 350,00.

L’affascinante Wasp si unisce alla mischia, mentre questa serie di Diorami Marvel Gallery ispirata alle battaglie continua! Volando sopra un campo di battaglia, Wasp carica una puntura bioelettrica in questa nuovissima scultura realizzata in PVC di alta qualità. Misurando circa 13 pollici di altezza, Wasp presenta applicazioni dettagliate di scultura e pittura.

Progettata da Nelson X. Asencio e scolpita da Jean St. Jean, questa statua ha un prezzo consigliato di $ 49,99.

Hai bisogno di qualcuno che tenga d’occhio la tua collezione Marvel Select? Uatu è tornato! Questa ricercatissima action figure di Uatu the Watcher è finalmente tornata in produzione dopo anni! Alta circa 9 pollici, questa figura presenta 12 punti di articolazione e include una base di diorama lunare.

Scolpita a mano da Steve Kiwus, la figure ha un prezzo consigliato di $ 29,99.

Gli Stormtrooper sono tornati in nero! Il Death Trooper è uno stormtrooper d’élite, visto in Star Wars; Rogue One e The Mandalorian oltre a numerosi videogiochi e fumetti. Con un’armatura completamente nera, hanno un aspetto spaventoso e ora sono rappresentati nei mini-busti in scala 1/6 di Gentle Giant Ltd.! Misurando circa 7 pollici di altezza, questi busti in resina presentano applicazioni dettagliate di scultura e pittura e sono limitati a soli 1500 pezzi.

Progettata e scolpita da Gentle Giant Ltd., questa statua ha un prezzo consigliato di $ 120,00.

Il cacciatore di taglie preferito dell’universo di Star Wars è ora una leggenda in 3D! Misurando circa 10 pollici di altezza, questo busto a mezza scala di Boba Fett si basa sulla sua apparizione in Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora e presenta applicazioni dettagliate di scultura e pittura (limitato a soli 1.000 pezzi).

Progettata da Joe Allard e scolpita da Rocco Tartamella, questa statua ha un prezzo consigliato di $ 200,00.

Attenti, droidi da battaglia! Obi-Wan Kenobi brandisce la sua spada laser difendendo la Repubblica in questa nuovissima statua in scala 1/6. Misurando circa 12 pollici di altezza, questa scultura presenta parti di droidi da battaglia tagliate a pezzi sulla sua base e mostra Obi-Wan in posizione di combattimento. Limitato a soli 1.000 pezzi, è caratterizzata da dettagliate applicazioni di scultura e pittura.

Progettata da Joe Allard e scolpita da Gentle Giant Ltd., questa statua ha un prezzo consigliato di $ 250,00.

La nuovissima action figure Jumbo di Star Wars risale agli inizi della serie! Basato sul concept art di Darth Vader, questa nuova figure da 12 pollici presenta una testa scolpita ispirata al concept completamente nuovo, un nuovo schema di verniciatura blu e nero, un mantello in vinile e una spada laser retrattile! Viene confezionato su un blister richiudibile in stile retrò, così da appenderlo al muro o portarlo fuori e giocare con lui!

Progettata e scolpita da Gentle Giant Ltd., questa figure ha un prezzo consigliato di $ 80,00.

Dal mondo Marvel a Star Wars, nuovi prodotti in arrivo

Questi erano tutti i nuovi prodotti già preordinabili, provenienti da Diamond Select Toys e Gentle Giant Ltd. Tutti i prodotti presentati sono già acquistabili dal sito ufficiale di Gentle Giant Ltd. e, pertanto, non fateveli scappare!

Vi ricordiamo di continuare a seguire le pagine di tuttoteK per restare sempre aggiornati sul mondo del collezionismo, quello videoludico e tanto altro ancora!