Diamond Select Toys e Gentle Giant: la preview autunnale!

Tramite comunicato stampa, abbiamo avuto modo di deliziarci gli occhi e il palato con la preview autunnale delle uscite di Diamond Select Toys e Gentle Giant: vediamola insieme

Seppur siamo ancora in inverno, le grandi aziende pensano molto in avanti. Ad esempio, Diamond Select Toys e Gentle Giant ci hanno inviato, tramite comunicato stampa, un anticipo delle loro release autunnali. Saltiamo dunque la primavera e l’estate per arrivare alla stagione più bella dell’anno. Cadono le foglie, i colori si fanno vibranti, le giornate più corte e affaccendate, sebbene più corte. Quel che stiamo per vedere è la lunga lista di articoli già perordinabili da ora e che saranno disponibili soltanto dalla stagione autunnale, per quel che riguarda le due aziende. Articoli che riguardano diversi franchise ed aziende, come ad esempio gli universi Marvel e Star Wars, quello di Uncharted e molto altro!

Fra MCU e Doctor Strange

Partiamo, ad esempio, da una statuetta in resina alta circa 10 cm del Soldato d’Inverno, o Bucky Barnes per gli amici, poggiata su una pedana nera. Limitata a soli tremila pezzi, la statuetta è stata creata da Casen Barnard ed è serializzata dalla Gentle Giant al ocsto di 49.99€. Rimanendo sempre nell’universo Marvel, ma spostandoci verso Diamond Select Toys, troviamo uno stupendo Diorama di Beta Ray Bill che, martello in mano (ricreato sin nei minimi dettagli), viene rappresentato con un pezzo alto circa 25 cm al costo di 49.99€.

Continuiamo con Diamond Select Toys spostandoci verso un altro Diorama, quello dedicato al Doctor Stephen Strange, uno delle prossime new entry nel Marvel Cinematic Universe. Il pezzo è alto circa 25 cm ed è in PVC, distribuito al costo di 49.99€. Ad accompagnarlo troviamo un’action figure di circa 18 cm di Vision, con circa 16 punti di articolazione diverse ed è stata creata da Eamon O’Donoghue e May Thamtarana. Il pezzo è venduto al costo di 29.99€. Sempre a tema Marvel troviamo anche una nuova Action Figure con protagonista Venom. Delle stesse dimensioni e con gli stessi punti di articolazione di Vision, questa action figure rappresenta una delle principali nemesi di Spider-Man con almeno una dozzina di parti intercambiabili, tra mani, teste e accessori per la schiena. Il tutto ai canonici 29.99€.

Go go Power Rangers! | Diamond Select Toys e Gentle Giant: la preview autunnale!

Spostiamoci dall’universo Marvel e avviciniamoci a quello dei Power Rangers, con due figures in vinile alte 10 cm circa del Megazord e del Dragonzord. Due pezzi standalone molto interessanti, considerando anche la possibilità di rimuovere la spada del Megazord ed altri particolari, al prezzo di 24.99€ ciascuno. E se volessimo qualcosina a tema Tim Burton, Diamond Select Toys ci propone anche la terza serie della linea giocattoli NBX a tema Nightmare Before Christmas. Le tre figure rappresentano Santa Jack, Zero e Oogie Boogie, ciascuna al prezzo di 24.99€.

Passiamo a parlare di Star Wars con tre articoli decisamente interessanti editi da Gentle Giant. Il primo è decisamente il busto in scala 1/2 alto circa 25 cm dei Tusken Raider, limitato a 1000 pezzi al prezzo di nientemeno che 200€. Passiamo poi ad una statua Milestone in scala 1/6 del Mandaloriano, alta circa 30 cm con dettagli in 3D e scolpita a mano. Prezzo al pubblico: 250€. Infine, Gentle Giant ci propone un’altra statua Milestone in scala 1/6 questa volta con protagonista Grogu, The Child, alta circa 20 cm, è stata dipinta a mano ed include dei cambi per l’espressione degli occhi. Limitata a 1000 pezzi, la statua ha un prezzo al pubblico di 250€.

Cacciatori di Tesori e graditi ritorni| Diamond Select Toys e Gentle Giant: la preview autunnale!

Prima di chiudere questo articolo di preview autunnale di Diamond Select Toys e Gentle Giant, vogliamo sottoporre alla vostra attenzione altri due pezzi. Il primo appartiene all’universo di Uncharted ed è, ovviamente, una nuova Action Figure con protagonista Nathan Drake. Con 16 punti di articolazione e un’altezza di circa 18 cm, la statua va a rappresentare uno dei cacciatori di tesori più famosi del pianeta terra, al prezzo di 24.99€. Infine, un gradito ritorno del catalogo di Diamond Select Toys. Stiamo parlando delle action figures rappresentanti i mecha di Pacific Rim: Gipsy Avenger, Saber Athena, Bracer Phoenix, Obsidian Fury, Titan Redeemer, Guardian Bravo, Valor Omega, November Ajax e lo Jaeger Drone. Le figure hanno un’altezza che varia dai 16,5 cm ai 21 cm ed hanno un prezzo al pubblico di 29.99€ ciascuna.

Attendiamo (e risparmiamo)

Termina qui la preview degli articoli autunnali (già preordinabili, ve lo ricordiamo) del catalogo di Diamond Select Toys e Gentle Giant. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e continuate a seguirci se siete interessati a tutto ciò che riguarda l’oggettistica a tema videoludico e nerd! E, se vi va, date anche un’occhiata all’interessante catalogo di Zavvi.