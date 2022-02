Cowboy Bebop: arriva la figure dell’antagonista Vicious!

First 4 Figures ha annunciato la nuovissima figure di Vicious, in una posa iconica, proveniente direttamente da Cowboy Bebop

La collezione di statue in resina da First 4 Figures sta per arricchirsi, con la nuovissima Cowboy Bebop – Vicious Statue. Ebbene sì, l’iconico villain proveniente dall’opera di Shin’ichirō Watanabe prende vita e, per tutti gli appassionati dei cacciotori di taglie spaziali, questa è una release da non farsi scappare!

Vediamo, ora, la descrizione della statua, disponibile in ben due versioni, ossia “Standard” ed “Exclusive“.

Cowboy Bebop: tutti i dettagli sulla figure di Vicious

Il concept di questa statua ruota intorno alla personalità indifferente ma spietata di Vicious, che si capisce subito dall’espressione del suo viso e dalla sua postura apparentemente passiva. Essendo l’uomo astuto che è, egli tiene in segreto un coltello dietro la schiena in modo da poter colpire in qualsiasi momento senza che i suoi nemici se lo aspettino. E appollaiato sulla sua spalla sinistra c’è il suo iconico pennuto che lo accompagna ovunque.

La figure misura ben 56cm in altezza, per 25cm in larghezza e 25cm in profondità. Essendo totalmente in resina, il peso raggiunge i 3.73Kg. Mentre la versione base non viene fornita con accessori aggiuntivi, l’edizione Exclusive è dotata di un braccio intercambiabile che sorregge la sua katana! Vediamo, ora, l’hype video:

Le statue sono già preordinabili attraverso il sito ufficiale di Frist4Figures, accessibile cliccando qui.