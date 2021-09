Il famoso brand produttore di borse e accessori, ha ufficialmente annunciato la collaborazione “Coccinelle For Barbie”

“Essere sempre e comunque dalla parte della donna” è l’approccio “woman for woman” in cui Coccinelle crede e si identifica, per costruire una visione di futuro a 360 gradi, che non deve imporsi limiti. Una dimensione libera da stereotipi dove le barriere cadono, le differenze vengono celebrate, la bellezza naturale è incoraggiata. Dove inclusività e accettazione di sé sono vincenti. Valori che incarna alla perfezione Barbie, la fashion doll più celebre al mondo, molto di più di un giocattolo, e che sono all’origine del progetto internazionale Coccinelle for Barbie.

Nel corso degli anni infatti, Barbie ha continuato il suo viaggio per rappresentare le diversità e l’inclusione nel segmento delle fashion doll e si è evoluta per essere ancor di più il riflesso del mondo che le bambine vedono intorno a loro, introducendo nuovi look e includendo dolls diverse. Barbie è diventata lo specchio di differenti forme del corpo (Tall, Petite, Curvy), arrivando ad includere nella linea anche dolls che riflettono delle disabilità.

Coccinelle For Barbie: arriva la collaborazione ufficiale

In tela di nylon cool & strong, con i manici in pelle per celebrare la tradizione artigianale italiana e il nastro di gros-grain come dichiarazione di femminilità consapevole, la borsa Coccinelle for Barbie parla a tutte le donne, da vicino e con urgenza.

Ecco che la scritta THE FUTURE IS LIMITLESS campeggia sulla borsa in caratteri graffiti-style, rosa su nero, nero su rosa. Deciso, bold, timeless, il rosa è caro sia a Coccinelle che a Barbie, espressione della loro attitude. Assieme al nero, è lo yin-e-yang del women empowerment: il coraggio e la dolcezza, la sfida e la resilienza, la ribellione e la gentilezza.

Dentro la borsa, invece, un’etichetta Barbie Pink con il Coccinelle for Barbie-pensiero: “accettarci nella nostra diversità ci renderà più forti e padrone del nostro futuro”. E Barbie Pink, riconoscibile a ogni età, in ogni lingua e cultura, a ogni latitudine, è anche la scatola che contiene la borsa. Lo slogan THE FUTURE IS LIMITLESS la percorre tutta: lo leggi “fuori” e lo ritrovi “dentro”, sulla bag che si affaccia dalla finestra trasparente proprio come una Barbie doll.

Questo è un progetto internazionale che vedrà il coinvolgimento di 25 paesi in tutto il mondo, ambassadors internazionali che racconteranno la propria storia, lanciando un messaggio globale di inclusione e di positività. Chi va a scuola per costruirsi un domani, chi ha il compito di educare, chi si batte per diritti che riguardano ognuna, via il soffitto di cristallo, via le disuguaglianze, evviva la voglia di cambiamento.

