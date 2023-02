Cinque costumi per cosplay in offerta ispirati agli anime e manga

In questo articolo andremo a vedere cinque costumi per cosplay in offerta, ispirati al mondo di anime e manga da usare nelle prossime fiere

Con l’arrivo imminente della primavera, anche le fiere del fumetto si preparano a riaccogliere tutti i numerosi fan di videogiochi, anime e serie TV. Quale migliore occasione per fare del buono e sano cosplay? Purtroppo non tutti abbiamo le capacità necessarie per cucire un costume su misura, che ci calzi a pennello e che sia quanto più fedele possibile a quello dei nostri eroi. Ecco allora che noi di tuttotek.it vi veniamo in aiuto, proponendovi cinque costumi per cosplay in offerta ispirati all’universo degli anime e manga per fare una bella figura alla prossima fiera.

Ecco i cinque costumi per cosplay ispirati agli anime e ai manga che troverete in offerta su Light in the Box

Il primo è ispirato all’universo di My Hero Academia e rappresenta il costume da combattimento di Izuku Midoriya. Potrete dunque vestire i panni del protagonista di My Hero Academia e farvi largo fra gli altri cosplayer a suon di Smash, combattendo tutti i super cattivi che incontrerete durante il vostro percorso.

Il secondo prende spunto da L’Attacco dei Giganti o Attack on Titan per gli amici angolfoni. Si tratta più in particolare del costume che rappresenta il Gigante Colossale, ovvero l’icona stessa del manga e dell’anime, grazie al suo particolare aspetto con muscoli e tendini esposti. Dotato di una buona elasticità, questo costume saprà adattarsi alla perfezione al vostro corpo.

Con il terzo costume andiamo ad esplorare quello che è l’universo di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba. Con questo abito potrete vestire i panni di Gyomei Himejima, il Pilastro della roccia. Nonostante la cecità, è considerato da tutti il più forte tra i Pilastri della sua generazione. Insomma, quale modo migliore di rendere omaggio a questo personaggio se non vestendosi da lui?

Il penultimo costume invece ci catapulterà nell’universo di Tokyo Ghoul e più precisamente ci ritroveremo a impersonare Ken Kaneki, il protagonista e quindi anche personaggio simbolo per eccellenza di questo anime. Riuscirete a scatenare tutta la potenza che deriva dal vostro essere metà umani e metà ghoul?

Chiudiamo infine con quello che probabilmente è l’anime più conosciuto da grandi e piccini e che ormai da svariati anni ci accompagna nelle nostre giornate. Stiamo parlando di One Piece e il costume in questione riguarda proprio quello di Monkey D. Rufy. In particolare si tratta dell’ultima versione, quella adottata dopo l’arco narrativo di Marineford che si conclude con la guerra fra i pirati di Barbabianca e la Marina.

Per questo articolo è ormai tutto. Cosa ne pensate di questi costumi in offerta? Ne acquisterete qualcuno per le prossime fiere del fumetto? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo nerd stuff, continuate a seguire tuttotek.it!