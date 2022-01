Al via la collaborazione Barbie x Balmain, che porta nuovi accessori e una serie di NFT esclusivi!

Mattel annuncia il lancio di una partnership dinamica e senza precedenti tra il marchio Barbie e il marchio francese di moda lusso Balmain. Sviluppata per celebrare l’impatto che Barbie e Balmain hanno insieme sulla moda e sulla cultura in senso più ampio, i due brand hanno lanciato una nuova collezione globale di moda e accessori prêt-à-porter.

La collaborazione segna anche l’ingresso di Barbie nel mondo dell’arte digitale, per la prima volta nella sua storia. Insieme, le due entità stanno lanciando tre NFT unici di avatar di Barbie e Ken. Caratterizzati dai look completi di Balmain, ognuno è accompagnato da un set di capi unici Balmain a misura di bambola, creando così una collezione d’arte unica sia fisica che digitale.

Questi NFT Barbie x Balmain saranno disponibili esclusivamente sulla piattaforma Mattel Creations, attraverso un’asta online ospitata su mintNFT, garantendo agli acquirenti un posto unico nella storia della moda proprio ora che si sta spostando nel mondo “virtuale”.

Barbie x Balmain: ecco i nuovi accessori ed NFT esclusivi!

Barbie, con i suoi oltre 62 anni di storia, è riconosciuta a livello mondiale quale personaggio influente e arbitro nel mondo della moda e della cultura pop, creando un’intersezione tra il marchio, l’arte e il collezionismo. Nel 2020, Mattel ha lanciato Mattel Creations, una piattaforma di e-commerce che collega Barbie (e l’iconico catalogo di brand di Mattel) con una rete di produttori globali per produrre creazioni in edizione limitata in cui i giocattoli siano una tela bianca per l’arte e l’arte sia ispirata dai giocattoli. Con la rapida espansione del metaverso digitale, Mattel Creations è diventato particolarmente importante nello spazio virtuale ed è una nuova entusiasmante piattaforma che offre arte digitale. Richard Dickson, Presidente e Chief Operating Officer di Mattel, ha affermato:

Insieme, Barbie e Balmain stanno creando un nuovo capitolo nella storia delle industrie di giocattolo e moda. Come casa di moda volta all’innovazione in modi inaspettati e gioiosi, Balmain, sotto la direzione creativa di Olivier Rousteing, è il partner perfetto per tradurre l’iconografia unica di Barbie in una moderna iterazione dell’arte digitale e della moda fisica.

La linea di prêt-à-porter e accessori Barbie x Balmain si ispira all’estetica e all’opulenza consolidate che Rousteing ha affermato con successo negli ultimi dieci anni e le filtra attraverso l’obiettivo di Barbie. Da un nostalgico logo Barbie degli anni ’90 a un Pantone “Barbie pink” fino all’iconica confezione di Barbie, la collezione di oltre 50 pezzi del team Rousteing e Balmain intreccia l’iconicità del giocattolo con i segni distintivi della griffe, come i suoi motivi marinière e Labyrinth. Barbie e Balmain condividono una grande passione per l’iconografia brillante e ottimista, e qui si uniscono, in un omaggio equilibrato e indossabile, all’esuberante eredità di entrambi.

Per celebrare la partnership, Barbie e Balmain hanno lanciato una campagna digitale, che raffigura la collezione di prêt-à-porter e accessori su avatar di Barbie. La promozione è stata concettualizzata e disegnata da Charlotte Stockdale e Katie Lyall e fotografata da Norbert Schoerner.

