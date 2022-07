Il ritorno a scuola si tinge di fantasia con la collezione Back To School di Giochi Preziosi dedicata a Barbie

Barbie non è solo una bambola, ma un’icona di stile e di empowerment. Dal 1959 generazioni intere sono cresciute giocando con Barbie, mission del brand è quella di ispirare il potenziale illimitato che c’è in ogni bambina e questo messaggio non è mai stato così rilevante come oggi. Barbie incoraggia l’immaginazione, l’espressione di sé e la scoperta, con Barbie si può essere tutto ciò che si desidera e ora bambine e bambini che amano il brand possono portare l’iconica bambola sempre con sé, anche sui banchi di scuola.

Giochi Preziosi, uno tra i leader per i prodotti dedicati al rientro a scuola, ha realizzato una linea di prodotti per la scuola in cui la magia della bambola più famosa di sempre incontra la qualità dei suoi cuciti pensati per regalare comfort e stile a bambini e bambine che ritornano sui banchi di scuola.

Barbie: ecco la collezione completa per il ritorno a scuola

La linea Giochi Preziosi per Barbie si ispira al mondo Fantasy, tema che sarà protagonista in Barbie Mermaid Power, il film dedicato alle nuove ed entusiasmanti avventure sottomarine di Barbie in onda a settembre su Cartoonito, ed è così costituita:

Barbie zainetto

Un comodo e compatto zainetto dalla forma arrotondata con colorata stampa frontale con Barbie ed il suo meraviglioso unicorno. E’ ideale per tutte le occasione: dalle gite con le amiche alle giornate di relax. Prezzo suggerito al pubblico: € 15,99-19,99.

Zaino multi con estensione

Zaino estensibile con patella personalizzata e alette in paillettes. La cerniera laterale aumenta la capacità di carico per portare a scuola tutto ciò che si desidera. Lo zaino diventa magico grazie alle luccicanti ali che si aprono. E non solo: l’effetto glitter lo rende ancora piu’ prezioso! Prezzo suggerito al pubblico: € 54,99-59,99.

Zaino Round con estensione

Uno zaino round con estensione, dalla forma veramente sportiva con schienale “comfort back” e spallacci super imbottiti. L’effetto glitterato sul fronte abbaglierà tutti e le ali laterali lo renderanno davvero glamour. Prezzo suggerito al pubblico: € 44,99-54,99.

Trolley 2 ruote

Praticissimo e confortevole trolley con 2 ruote per andare dappertutto. Le magiche ali in paillettes e il glitter ti faranno urlare “WOW”. Un trolley che ti fa portare il mondo di Barbie sempre con te. Prezzo suggerito al pubblico: € 79,99-89,99.

Astuccio triplo

Un astuccio triplo con 3 differenti scomparti contenenti matite, pennarelli, accessori per la scuola e tanto altro. E’ curato nei minimi dettagli con le grafiche in perfetto stile Barbie. Sempre pronto per utilizzare i tuoi accessori scrittura. Prezzo suggerito al pubblico: € 24,99-28,99.

Bustina ovale

La bustina dall’inconfondibile forma ovale, decorata con stampa frontale personalizzata e aletta interna con passanti elastici per mettere penne e matite. Prezzo suggerito al pubblico: € 12,99-15,99.

Questa è l’intera collezione Back To School di Giochi Preziosi dedicata a Barbie! Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Per continuare a ricevere novità sul mondo dei giocattoli, quello del collezionismo e molto altro, vi consigliamo di rimanere sintonizzati sulle pagine di tuttoteK!