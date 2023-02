Zero Motorcycles collabora con Huge Design alla realizzazione della SR-X

Con questo straordinario modello one-off, costruito sulla base della SR/S, le due aziende, Zero Motorcycles e Huge Design anticipano gli scenari futuri nel segmento delle moto sportive elettriche

Con questo straordinario modello one-off, costruito sulla base della SR/S, le due aziende anticipano gli scenari futuri nel segmento delle moto sportive elettriche. Santa Cruz, California (21 feb 2023) – Zero Motorcycles, leader indiscusso nel segmento delle moto e dei propulsori elettrici, ha svelato le prime immagini della SR-X, una rivisitazione unica e completamente personalizzata del modello SR/S.

La SR-X è stata realizzata in collaborazione con Bill Webb del celebre studio di San Francisco HUGE DESIGN e rappresenta l’ultima creazione del programma di sviluppo “Design the Future” di Zero Motorcycles; un hub creativo che negli anni è stato in grado di produrre alcune delle moto elettriche più innovative al mondo. Questo programma riunisce alcuni dei designer e ingegneri più talentuosi dell’industria motociclistica e ha lo scopo di ampliare i confini estetici nel mondo delle moto elettriche.

Zero Motorcycles, Huge Design e SR-X: le parole dei protagonisti

Bill Web svolge da sempre un ruolo chiave nella costruzione della visione di Zero Motorcycles per il futuro. È stato responsabile del design della popolare FXE e del modello che l’ha preceduta in termini di concept, la Zero SM. La SR-X rappresenta l’emblema sia del suo spirito visionario, sia del costante impegno di Zero nella ricerca e nell’innovazione. Questo concept di moto semi-carenata vanta al contempo prestazioni e stile ed è la prova dell’indiscussa leadership di Zero Motorcycles nel settore dell’elettrico, il quale ha affermato:

La concept bike SR-X punta a diventare il modello di riferimento per il design delle moto elettriche del prossimo futuro, combinando linee levigate e rigorose con l’aspetto deciso e i dettagli puramente prestazionali tipici delle moderne supersportive. L’approccio a un design pulito, rigoroso e funzionale della SR-X è stato abbinato a proporzioni aggressive e alle componenti tecniche che si trovano abitualmente nelle tradizionali moto da gara. Volevamo che i motociclisti sportivi apprezzassero il design armonioso di questo concept: un modello dall’aspetto moderno, futuristico e minimal, che non sacrifica però il fascino della meccanica e la purezza stilistica delle superbike. Il team di lavoro voleva creare un profilo basso e deciso, proteso verso l’anteriore con le parti carenate a fare da raccordo in modo non convenzionale fra la meccanica completamente esposta e il posteriore della moto

Anche Brian Wismann, VP of Product Development di Zero Motorcycles, ha espresso parole di elogio per il design della SR-X:

Quando Bill presentò per la prima volta il suo progetto Mono-Racr in formato digitale, diversi anni fa, capii immediatamente che il linguaggio di un design basato su forme semplici e pulite sarebbe stato perfetto per una moto elettrica. È entusiasmante essere riusciti con il concept SR-X a realizzare la visione di Bill di una piattaforma per le nostre moto sportive.

Alimentata dall’avanzato motore elettrico ZF75-10 di Zero e dall’ultima batteria al litio ZF17,3, l’SR-X rappresenta una visione audace per il futuro delle moto. Zero Motorcycles è da sempre guidata da un grande amore per il design e la tecnologia; la SR-X rappresenta l’espressione perfetta di questa passione. Zero Motorcycles è convinta che questo nuovo concept ispirerà l’industria delle due ruote, spostando ulteriormente in avanti i confini dello stile in ambito motociclistico.

Per ulteriori novità e aggiornamenti dal mondo dei motori e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttoteK.