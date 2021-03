Xiaomi: annunciato l’ingresso nel mercato delle auto elettriche

Xiaomi ha annunciato un grosso investimento monetario per entrare nel mercato delle auto elettriche. Il tutto sarà gestito dalla Hong Kong Stock Exchanges

Xiaomi annuncia il suo ingresso ufficiale nel mondo delle auto elettriche. Pochi giorni fa era stato pubblicato proprio un rapporto in cui si affermava la volontà del colosso cinese di allargare le sue attività per produrre veicoli elettrici appoggiandosi a Great Wall Motors. Oggi, durante la seconda giornata del grande evento in cui la società ha presentato diverse novità sul fronte tecnologico ufficializzando l’ingresso.

Le parole del presidente di Xiaomi

Lei Jun, Founder, President e CEO di Xiaomi, ha dichiarato, però, che a gestire il tutto sarà la Hong Kong Stock Exchanges (HKEX), una filiale interamente di proprietà di Xiaomi con un investimento iniziale di 10 miliardi di RMB:

“La decisione è stata presa da tutti i partner di Xiaomi dopo numerose fasi di consultazione e questo sarà l’ultimo grande progetto imprenditoriale della mia vita. Metto in gioco la mia credibilità personale e voglio dare un futuro al nostro veicolo elettrico! Sono determinato a guidare il mio team verso il successo del veicolo elettrico targato Xiaomi”.

Il processo decisionale seguito interamente da Lei Jun ha contato 85 incontri con oltre 200 esperti del settore, quattro dibattiti di gestione interna e due riunioni del consiglio. Ma sono stati soprattutto il supporto dei Mi Fan e la loro fiducia nei valori di Xiaomi che hanno spinto il brand verso questa decisione finale.

Secondo gli ultimi risultati finanziari, l’azienda ha distribuito sul mercato mondiale 146 milioni di smartphone, posizionandosi tra i primi tre produttori di smartphone al mondo. E con oltre 324,8 milioni di dispositivi connessi all’interno dell’ecosistema AIoT, Xiaomi si conferma leader nel settore smart home.

Lei Jun ha aggiunto:

“Nei prossimi dieci anni, il mercato dei veicoli elettrici sarà l’area di sviluppo più appassionante e diventerà una parte fondamentale dell’ecosistema Xiaomi. L’ampliamento del nostro ecosystem AIoT è una scelta essenziale per noi e rappresenta un ulteriore passo verso il completamento della nostra vision che ha l’obiettivo di fornire a tutti tecnologie innovative.”

Quello che sembra chiaro è che Xiaomi ha in mente un piano sicuramente molto ambizioso che la porterà all’interno di un mercato complesso ma anche in forte evoluzione come quello delle auto elettriche proponendo veicoli elettrici smart a chiunque nel mondo.

Da questo punto di vista, Xiaomi potrà sfruttare le sue competenze nei sistemi operativi e nel settore IoT. L’azienda cinese va così ad affiancare altre realtà che lavorano nel campo della tecnologia interessate a realizzare un loro veicolo elettrico tra cui proprio Apple.

Voi cosa ne pensate di questo annuncio? Fateci sapere nei commenti e continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK dove potrete trovare le ultime novità e non solo.