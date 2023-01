Verge Motorcycles lancia il modello TS Ultra

Il nuovo modello Verge TS Ultra è una delle moto elettriche più avanzate di tutti i tempi. Con la sua straordinaria potenza e la sua accelerazione particolarmente aggressiva, rappresenta un’ottima aggiunta alla già rivoluzionaria famiglia di prodotti composta da Verge TS e Verge TS Pro

Verge Motorcycles apre la strada al futuro del motociclismo elettrico. L’azienda all’avanguardia nella produzione di moto elettriche lancia il suo nuovo modello ad alte prestazioni al CES a Las Vegas.

Come i precedenti modelli, anche la nuova Verge TS Ultra è stata progettata fin dall’inizio per il funzionamento elettrico. Mentre i modelli Verge TS e Verge TS Pro rappresentano già innovazioni mai viste prima d’ora grazie al motore elettrico integrato nella ruota posteriore, le prestazioni del nuovo modello Ultra sono ancora più eccezionali con un’autonomia fino a 375 chilometri e un tempo di ricarica di soli 25 minuti. Con la sua potenza di 201 CV, la moto accelera da 0 a 100 chilometri orari in soli 2,5 secondi.

Le dichiarazioni di Tuomo Lehtimäki

Tuomo Lehtimäki, amministratore delegato di Verge Motorcycles, afferma:

I nostri due precedenti modelli sono già moto elettriche di prima classe, ma volevamo spingerci oltre e progettare una moto dalle prestazioni ancora migliori e dal design più accattivante. Siamo orgogliosi di iniziare il nuovo anno presentando un modello che supera le aspettative per quanto riguarda le capacità delle odierne moto elettriche ad alte prestazioni.

La tecnologia innovativa di Verge consente l’utilizzo di una batteria più grande, un’autonomia maggiore e prestazioni esplosive. Inoltre, il baricentro più basso garantisce un’esperienza di guida migliore rispetto alle tradizionali moto elettriche.

Verge ha inoltre annunciato la sua intenzione di espandere le attività e di iniziare le vendite in alcuni Stati degli Stati Uniti nel 2023. Tutti i modelli Verge sono già disponibili in alcuni paesi europei. L’azienda continua a crescere rapidamente in Europa e nel resto del mondo mentre la domanda di moto elettriche ad alte prestazioni è in costante aumento.

Verge Motorcycles: caratteristiche tecniche

Verge TS Ultra

Coppia 1.200 Nm

Potenza 201 CV / 150 kW

Velocità massima 200 km/h

Accelerazione 0-100 km/h 2,5 s

Tempo di ricarica 25 min

Autonomia fino a 375 km

Verge TS Pro

Coppia 1.000 Nm

Potenza 102 kW

Velocità massima 200 km/h

Accelerazione 0-100 km/h 3,5 s

Tempo di ricarica 35 min

Autonomia fino a 350 km

Verge TS

Coppia 700 Nm

Potenza 80 kW

Velocità massima 180 km/h

Accelerazione 0-100 km/h 4,5 s

Tempo di ricarica 55 min

Autonomia fino a 250 km

E voi, cosa ne pensate di questo nuovo modello di punta TS Ultra di Verge Motorcycles? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.