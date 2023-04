Variatore scooter: come funzione e come incide sulle prestazioni

Gli scooter utilizzano un variatore o variomatic all’interno della trasmissione. In questo articolo vedremo come funzione e perché è importante in termini di prestazioni

Il variatore o meglio cambio a variatore è un componente utilizzato in genere sugli scooter al posto del classico cambio a marce. Detto anche variomatic, è un componente fondamentale della trasmissione, ma come funziona? E soprattutto perché è importante per le prestazioni del nostro scooter? Proveremo a dare risposta nel seguito!

Cambio a variatore o variomatic: il cambio “easy” degli scooter

Prima di tutto dobbiamo capire come funziona un cambio e perchè si usa. Il motore termico ha un’efficienza massima entro certi regimi di funzionamento cioè se vogliamo farlo funzionare la meglio bisogna farlo funzionare in un certo intervallo di numero di giri al minuto. Il cambio serve a far funzionare il motore sempre in questo range, pur variando la velocità del veicolo. Con un cambio a marce il rapporto di trasmissione viene cambiato andando ad accoppiare ingranaggi di diverse dimensioni.

Il cambio a variatore dello scooter invece permette di cambiare il rapporto di trasmissione in modo automatico, semplificando molto il sistema i trasmissione e quindi rendendolo più economico e semplice da utilizzare. La cinghia di trasmissione viene appoggiato su pulegge mobili. Queste, allontanandosi o avvicinandosi, modificano il rapporto di trasmissione. Per modificare la posizione delle pulegge si utilizzano dei rulli mobili. I rulli, quando la velocità cresce, sono spinti dalla forza centrifuga verso l’esterno e spingono a loro volta la puleggia. Viene utilizzata anche una molla di contrasto per controllare meglio il movimento delle pulegge e quindi l’allungamento della marcia. In questo modo si può ottenere un cambio totalmente automatico che si regola in base alla velocità. Tuttavia non si tratta di un sistema ottimale e nemmeno troppo robusto, ecco perché viene utilizzato solo per veicoli di piccole dimensioni.

Le prestazioni

Ovviamente la caratteristiche del variatore dello scooter vanno a incidere sulle prestazioni, in particolare la coppia sviluppata e il regime del motore. I componenti critici sono le molle di contrasto e i rulli. Rulli leggeri e molle morbide tenderanno a muoversi più velocemente e quindi renderanno lo scooter più reattivo, ma avremo regimi di funzionamento più elevati e una coppia molto contenuta. All’opposto con rulli pesanti e molle dure avremo una coppia elevata, ma meno spunto. Trovare la giusta combinazione di rulli e molle vi permetterà di ottimizzare la vostra trasmissione.

Se volete uno scooter con un regime basso, vi conviene utilizzare rulli più pesanti e una molla più morbida. Avrete però una scarsa accelerazione. Per avere uno spunto migliore, potrete usare una molla più dura, ottenendo un regime più elevato.

Ora che sapete come funziona il cambio a variatore del vostro scooter, potete provare a giocare con molle e rulli per ottenere la configurazione più adatta alle vostre esigenza. Attenzione però a farvi aiutare da un esperto perché si tratta di componenti molto delicati e si rischia di provocare danni al veicolo o peggio al conducente se non si sanno maneggiare con la dovuta cura. Dalla sezione motori è tutto, continuate a seguirci!