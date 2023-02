Tesla Model Y: pro e contro di un crossover elettrico

In questo articolo andremo a scoprire più da vicino Tesla Model Y, tutti i pro e i contro di un interessante crossover elettriche

Il settore delle auto elettriche è in continuo fermento e le diverse case produttrici sanno di dover proporre modelli sempre più competitivi. Tesla Model Y è il crossover EV della casa produttrice americana che ha provato a rappresentare una svolta, tanto che viene considerato un po’ come il SUV/crossover elettrico di riferimento. Quando si parla di Tesla Model y autonomia, prestazioni e comfort sono solo alcuni dei punti di forza sui quali occorre soffermarsi per avere un’idea completa della vettura.

A sorprendere, comunque, è soprattutto la dinamica di guida, collegata a doppio filo con una ingegnerizzazione innovativa e di successo. Queste premesse servono per dire che la Tesla Model y va considerata come un riferimento nel settore delle auto elettriche, soprattutto in vista di una transizione verso l’elettrificazione già in atto, e che presto entrerà nella sua fase più intensa. Presentata da Elon Musk nel 2019, la Tesla Model Y ha rapidamente ottenuto un ottimo successo in termini di vendite e critica. Vediamo ora quali sono possibili vantaggi e svantaggi di questo crossover elettrico dallo stile inconfondibile.

Tesla Model y performance e sicurezza

Forte di una velocità massima di 250 km/h e di una accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi, si tratta di un crossover elettrico che sicuramente non delude anche gli animi più sportivi. Parlando di Tesla model y performance e prestazioni, si possono dire solo cose positive sulla reattività della vettura. Anche la sicurezza è un elemento essenziale di questo crossover, dato che la casa madre progetta tutti i suoi veicoli con l’intento dichiarato di provare a superare gli standard di sicurezza esistenti. La Tesla Model y ha, infatti, ottenuto ben cinque stelle nella valutazione di sicurezza Euro NCAP del 2022, vincendo anche il premio di miglior veicolo nella categoria SUV di dimensioni compatte.

Tesla Model y autonomia e spazio disponibile

La panoramica dei tanti vantaggi di questo crossover elettrico continua, andando a parlare di autonomia e versatilità. Nello specifico, la Tesla Model Y concede spazio a sufficienza per cinque adulti e tutti i loro bagagli. A ulteriore dimostrazione di attenzione alla comodità, tutti i sedili della seconda fila sono ribaltabili, consentendo così di creare uno spazio di carico flessibile e capiente per portare carichi voluminosi. Anche l’apertura del portellone è stata concepita per favorire l’accesso al pianale del vano bagagli posizionato in basso, facilitando così in modo concreto tutte le operazioni relative a carico e scarico.

Per quanto riguarda l’autonomia? Questo è un altro dei vantaggi della vettura che, essendo elettrica al 100%, permette una rapida ricarica presso stazioni pubbliche o punti della rete di ricarica Tesla. L’autonomia dichiarata (omologazione WLTP) si aggira sui 514 chilometri e il coefficiente di attrito, pari a Cx 0.23, rende questo crossover in grado di vantare ottime prestazioni anche ad alte velocità.

Tesla Model y prezzo e allestimenti

Attualmente è possibile scegliere, anche per il noleggio auto, tre distinte versioni della vettura: Tesla Model Y (versione di accesso alla gamma con trazione posteriore), Long Range (versione con il massimo dell’autonomia disponibile) e Performance (versione adeguata per chi ricerca prestazioni elevate). Con la Tesla model y prezzo e allestimenti vanno di pari passo, ma già l’equipaggiamento di serie della versione base risulta davvero completo.

Nello specifico, l’allestimento Model Y comprende: impianto audio premium, 13 altoparlanti, 1 subwoofer, 2 amplificatori, musica e contenuti multimediali, porta USB-A nel cassetto portaoggetti, sedili anteriori regolabili elettricamente, sedili anteriori e posteriori riscaldati, sistema di filtro dell’aria HEPA, tetto in vetro oscurato con protezione dai raggi UV e infrarossi, sedili posteriori ribaltabili in modo indipendente, tappetini interni, profili di guida personalizzati, frenata automatica d’emergenza, sistema di monitoraggio del punto cieco, avviso urto frontale, preavviso collisione laterale, sistema di prevenzione e correzione d’emergenza uscita di corsia, luci diurne a LED e monitoraggio della posizione del veicolo nell’app.

Quali sono i pregi della Model y?

È sufficiente provare la vettura solo per pochi minuti per apprezzarne i tanti punti di forza, soprattutto relativamente a tecnologia e dotazione. Uno dei vantaggi è senza dubbio rappresentato dalle ottime prestazioni del sistema di infotainment e anche la navigazione risulta facile e ottimamente supportata da comandi vocali. Con questo crossover elettrico, tutto è a portata di mano ed esiste anche una app specifica per smartphone, con cui è possibile controllare l’auto, avviare e interrompere la ricarica e persino localizzare in qualsiasi momento il mezzo e tutte le stazioni di ricarica più vicine.

Merita una menzione anche l’abitabilità dell’auto, di ottimo livello anche per i passeggeri che viaggiano nei sedili posteriori. Nonostante la batteria si trovi sul pianale, sul divano non si perde comodità e i sedili risultano particolarmente comodi, grazie a un rivestimento con morbida pelle sintetica. I sedili sono riscaldabili e anche i passeggeri dietro possono godere del tetto panoramico; le luci di lettura a LED sono brillanti e ben posizionate.

Quali sono gli svantaggi?

Sin qui abbiamo delineato soprattutto i vantaggi e i pregi di questo crossover elettrico dal forte carattere sportivo. La Tesla Model y ha, però, anche alcuni contro. Innanzitutto, dobbiamo dire che non si tratta di una vettura adatta a tutti: oltre al prezzo, sicuramente non un fattore irrilevante da considerare, bisogna prendere in considerazione anche le dimensioni importanti, un problema potenziale soprattutto per chi è abituato a muoversi nel contesto urbano europeo. Anche la trazione integrale non è qualcosa di strettamente necessario per muoversi in città e l’assenza di un sistema adattivo per l’ammortizzazione risulta essere un limite non indifferente, soprattutto considerando l’offerta della concorrenza. Alcuni utilizzatori si sono anche lamentati del baule frontale che, non essendo elettroattuato, deve essere aperto e chiuso manualmente.

In conclusione, la Tesla Model y è una crossover elettrica molto spaziosa, che vanta prestazioni da sportiva e un’autonomia di primo livello. Come tutte le altre vetture Tesla, anche la Model y può contare su rete proprietaria di colonnine di ricarica molto rapide, dettaglio che fa la differenza in termini di rifornimenti. Molto positiva anche la tecnologia a bordo, con aggiornamenti dei software a vita garantiti dalla casa madre. Per ulteriori aggiornamenti e novità sintonizzatevi su tuttoteK.