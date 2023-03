SUV cinesi in Italia: l’elenco completo

Andiamo a scoprire quelli che sono i migliori SUV cinesi in vendita in Italia. Eccoli tutti nel dettaglio

Gli ultimi anni, caratterizzati sempre più dalla transizione all’elettrico e dalla presenza nei listini delle case automobilistiche di Suv, hanno visto anche un peso crescente nel mercato italiano ed europeo dei Suv cinesi di ogni tipologia e dimensione. Fino a poco tempo fa, quando si parlava di prodotti cinesi, in molti storcevano il naso. Ultimamente si è però assistito a una inversione di tendenza, dovuta anche in parte all’esigenza di provare a massimizzare il risparmio, ricercando le migliori soluzioni qualità-prezzo.

Non sorprende quindi che la lista di Suv cinesi in vendita in Italia sia in continuo aggiornamento. Del resto, molti, per risparmiare, valutano delle soluzioni alternative all’acquisto come, ad esempio, il noleggio auto a lungo termine. Presso realtà come movenzia.com è possibile richiedere questa soluzione per tutti i principali modelli di Suv, compreso l’Alfa Romeo Stelvio. Vediamo ora una panoramica dei Suv cinesi disponibili in Italia, identificandone caratteristiche e punti di forza.

1-Link & Co. 01

Si tratta, in questo caso, di un’auto cinese Suv tra le più note fuori dalla Cina, prodotta dallo stesso gruppo proprietario della Volvo, storico costruttore di auto svedese. Tra i suv cinesi, si fa notare per essere di dimensioni compatte e disponibile a un costo decisamente abbordabile. Dispone di un design ibrido che consente di utilizzare la batteria elettrica per percorrere una quota rilevante di chilometri, senza consumo di carburante.

Apprezzabile anche l’aspetto esteriore e gli interni sono coerenti con quelli del segmento di mercato, consentendo di affrontare anche dei lunghi viaggi con tutta la famiglia nel massimo del comfort. Lo sterzo risulta preciso quanto basta e l’abitacolo sorprende per la ricercatezza dei materiali utilizzati.

2- Chery Omoda 5

Un Suv cinese in Italia molto è interessante è il Chery Omoda 5, vettura che si segnala per una carrozzeria sinuosa e per un look accattivante che si sposa alla perfezione con gli interni ricercati. Uno dei punti di forza dei Suv cinesi è proprio il rapporto qualità-prezzo, e in questo il Chery Omoda 5 non delude. Il motore elettrico ha una potenza massima di 204 cv e una batteria da 64 kWh con autonomia di oltre 450 chilometri.

L’auto è stata sviluppata su una piattaforma pensata appositamente per accogliere i powertrain elettrici e questo ha consentito di offrire un’ottima modularità interna. Con questa auto cinese Suv, per intenderci, si può contare su un vano di carico che supera i 360 litri di capienza. Impossibile poi non spendere qualche parola anche per la tecnologia di bordo, evidenziata dai due display a centro plancia dedicati alla strumentazione e all’infotainment.

3- Byton M-Byte

L’elenco dei Suv cinesi disponibili è sempre più completo per caratteristiche e, negli ultimi anni, alla già ricca lista, si è unito anche il Byton M-Byte, un Suv crossover elettrico dalle linee filanti, che fa dell’eleganza la sua maggior qualità. Altro punto forte da non sottovalutare è quello della combinazione con motore da 272 cv e batteria da 72 kW/h per un’autonomia massima di 360 chilometri. Inoltre, con il modello a trazione integrale, la potenza disponibile sale a 408 cv, con un accumulatore da 95 kW/h e un’autonomia di 550 chilometri con una sola ricarica.

L’abitacolo è in linea con quello degli altri Suv cinesi in vendita in Italia, configurabile a cinque o a quattro posti con poltrone scorrevoli e con la giusta dose di tecnologia a bordo. Nello specifico, si può contare su un mega schermo di 49’’ che sostituisce la plancia e permette di interagire con i vari device, tra cui l’assistente vocale. Anche il baule è in linea con quello dei migliori suv cinesi ed europei, con una capienza di 550 litri, che diventano 1450 reclinando i posti posteriori.

4- MG EHS Plug-in Hybrid

Nella ricerca per l’acquisto dell’auto cinese Suv perfetta per le proprie esigenze, il consiglio è quello di valutare anche la MG EHS Plug-in Hybrid, il secondo modello di Suv cinesi giunto in Europa (il primo modello a sbarcare nei lidi europei era stata l’elettrica EV). Per la verità si tratterebbe di un marchio britannico, passato però sotto il controllo del colosso cinese SAIC nel 2007. Con una lunghezza di ben 4570 mm, si tratta di un Suv medio con forme sinuose e una certa personalità, evidenziata tra le altre cose dai fari sottili e dalla mascherina con effetto 3D.

L’abitacolo risponde alle alte aspettative, risultando sopra la media rispetto ad altri Suv cinesi. Si segnalano sedili in pelle e il rivestimento in similpelle della plancia e dei pannelli delle porte. Non manca un tocco di sportività dovuto alle poltrone avvolgenti e alla pedaliera in alluminio. Lo spazio a bordo per i passeggeri è abbondante e il bagagliaio, forte di 451 litri di capacità minima dichiarata, arriva a 1271 litri di capienza con il divano reclinato. Tra i Suv cinesi in vendita in Italia, la MG EHS si segnala per qualità e per prezzi decisamente competitivi.

5- Haval H2

L’ultimo Suv cinese in Italia della nostra lista è l’Haval H2, un Suv/crossover compatto a trazione anteriore o quattro ruote motrici, che segna il debutto della Great Wall, uno dei produttori più importanti di Pechino, in Italia. Disponibile con alimentazione benzina/Gpl, questo Suv dispone anche di un abitacolo spazioso, a dispetto di una lunghezza di “soli” 4340 mm, ideali per muoversi anche in città. Si tratta di una vettura che fa della sobrietà il proprio tratto distintivo e che è altamente consigliata a tutti coloro che ricercano un Suv compatto economico e di qualità.

Non solo, questo modello garantisce anche consumi ridotti e prestazioni sempre all’altezza della situazione. Già con l’allestimento di base può vantare un’ottima dotazione, in versione Premium include anche inserti in pelle e dotazione full optional. Nel complesso, questo Suv cinese ha un buon livello di costruzione, comodi sedili anteriori, tanto spazio interno ed ergonomia di alta qualità.

In conclusione, chi volesse acquistare un Suv cinese in Italia ha a disposizione una buona scelta di vetture. Ogni anno che passa, sono sempre di più i costruttori asiatici che arrivano in Europa, proponendo un parco auto la cui qualità è in continuo miglioramento. Per ulteriori aggiornamenti dal mondo dei motori e dal mondo nerd e tech in generale continuate a sintonizzarvi su tuttoteK.