Supercar 2021: quali sono i migliori bolidi del momento e come realizzare il sogno di guidarli

Sono molte le supercar messe in commercio negli ultimi anni e tutte meriterebbero di essere guidate almeno una volta nella vita. Abbiamo deciso di fare una breve selezione dei veicoli più rappresentativi in un panorama dove davvero c’è l’imbarazzo della scelta

Partiamo dalla Ferrari, la supercar per antonomasia, icona di lusso e sportività. La casa di Maranello propone la 812 competizione, una vettura da 830 cavalli che monta un eccezionale motore V12. La Ferrari 812 è disponibile sia in versione cabriolet che in versione coupé e conterà pochi esemplari in serie limitata.

Gioielli su strada

La casa americana Aston Martin, celebre per i veicoli dei film di James Bond, ha pensato per il 2021 alla Valkyrie, un bolide rinnovato con la variante Q4 che non fa mistero delle sue prestazioni da competizione. Questo veicolo batte tutti i record, anche nel prezzo (3 milioni di dollari); scatta da 0 a 100 km/h in 2.50 secondi, ha un peso contenuto in quanto è costruita interamente in fibra di carbonio e adotta tecnologie all’avanguardia che la rendono perfetta per le corse. L’aerodinamica della Aston Martin Valkyrie è stata disegnata da Adrian Newey, ingegnere e direttore tecnico del team Red Bull di F1.

Torniamo in Italia e scopriamo la Lamborghini, definita più volte come il marchio migliore in assoluto, in omaggio all’artigianalità italiana di cui la casa emiliana sfoggia ampia dimostrazione. La Veneno Exterior è una supercar 2021 dal sicuro appeal.

Ha un prezzo pari a 3 milioni e 900 mila dollari, motore V12 da 6.5 litri da 750 cavalli, accelerazione 0-100 km/h in 2.80 secondi. Inoltre, non si può fare a meno di notare un’estetica straordinaria per modernità e dovizia di particolari; ci si trova di fronte ad una vera e propria opera d’arte.

Dallara, Jaguar, Bentley, Porsche, ma anche case che hanno un mercato più ampio come Mercedes e Alfa Romeo, propongono veicoli da sogno dalle alte prestazioni in grado di regalare adrenalina.

Una vettura di grande prestigio e dalle prestazioni straordinarie è la Nissan Skyline; la nuova GT-R monta un propulsore da 600 CV che garantisce prestazioni da primato mentre la si guida circondati da interni lussuosi, comodi e dotati delle migliori tecnologie.

Come permettersi di guidare una supercar

L’opportunità di possedere una supercar è concessa a pochissimi eletti; tuttavia, è possibile usufruire dei servizi di noleggio di alcuni concessionari che trattano questa tipologia di auto. Con questa soluzione, il costo proibitivo non rappresenta più un ostacolo per chi ha il desiderio di provare le emozioni che una supercar sa offrire.

Attraverso i siti delle concessionarie per matrimoni, come il portale https://fiorentinoeventi.it/, è possibile verificare le auto disponibili, i servizi associati, nonché ulteriori precisazioni relative ai termini contrattuali.

Inoltre, grazie a concessionarie come Fiorentino Eventi, è possibile noleggiare un’auto per il giorno del matrimonio, rendendolo davvero indimenticabile.

Provare una supercar 2021 insieme a piloti professionisti

I recenti contratti di noleggio permettono di accedere a numerosi servizi oltre all’effettivo possesso del veicolo per un tempo determinato. Nel caso si abbia l’interesse a pilotare una supercar in pista, è possibile prenotare dei pacchetti che prevedono intere giornate sul circuito in compagnia di piloti professionisti, con i quali imparare i segreti per guidare l’auto a velocità sostenuta.