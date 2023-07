Stellantis: la mitica Topolino e la FIAT 600 fanno ritorno sulla pista del Lingotto

Le mitiche auto: Topolino e FIAT 600, fanno ritorno sulla pista del Lingotto in una veste tutta nuova, scopriamo le novità e i dettagli in casa Stellantis

Stellantis, l’azienda automobilistica multinazionale, ha recentemente annunciato una grande novità nel panorama automobilistico italiano, si tratta del ritorno di due modelli iconici del passato, la mitica “Topolino” e la Fiat 600, ma in una nuova versione completamente elettrica. Questa mossa segna l’impegno di Stellantis nel promuovere la mobilità sostenibile e l’innovazione tecnologica. Inoltre, l’azienda ha confermato il suo forte legame con l’Italia, definendola un vero e proprio pilastro per il gruppo.

Come parte del suo impegno in Italia, Stellantis ha annunciato un nuovo investimento a Mirafiori, sito storico di produzione, per la creazione di uno dei tre Green Campus europei. Questo investimento, compreso tra 150 e 200 milioni di euro, contribuirà alla trasformazione dell’area in un centro di eccellenza per l’economia circolare e l’innovazione automobilistica. Mirafiori ospiterà anche nuovi uffici per 10.000 ingegneri, tecnici e designer che lavorano per Stellantis in Italia. La decisione di Stellantis di riportare in vita la Topolino e la Fiat 600 è un omaggio al passato, ma anche una risposta alle esigenze di mobilità del futuro. Questi modelli, iconici per la storia dell’automobilismo italiano, saranno ora alimentati da motori elettrici, offrendo prestazioni ecologiche e sostenibili.

Stellantis: Topolino, FIAT 600 e tante novità in arrivo per l’Italia!

L’azienda ha pianificato un evento di presentazione, denominato “The future is on track“, che si terrà a Casa 500, un luogo simbolo del brand Fiat situato sulla pista del Lingotto a Torino. L’evento vedrà la partecipazione di circa 170 giornalisti provenienti da tutta Europa. Il mercato automobilistico italiano ha mostrato una crescita costante, sebbene a un ritmo più lento. Le immatricolazioni sono aumentate del 9,19% a giugno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, Stellantis ha registrato un calo delle immatricolazioni in Italia, con una diminuzione dell’11,1% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Nonostante ciò, l’azienda mantiene una solida quota di mercato del 31%.

L’annuncio dell’investimento a Mirafiori e il lancio delle nuove vetture elettriche dimostrano l’impegno di Stellantis nell’innovazione, nella sostenibilità e nel mantenimento della sua presenza in Italia. Queste iniziative sono state accolte positivamente dai sindacati e hanno ricevuto commenti favorevoli dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Stellantis sta ridefinendo il concetto di mobilità del futuro, combinando il richiamo al passato con le tecnologie avanzate dei veicoli elettrici. Con la presentazione delle nuove Topolino e Fiat 600, l’azienda si propone di soddisfare le esigenze dei consumatori in termini di mobilità.

Per ulteriori novità dal mondo dei motori e non solo continuate a seguire le pagine di tuttotek.it.