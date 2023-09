Noleggiare una vettura senza anticipo, quali sono i vantaggi

Anche i privati hanno cominciato a prendere in considerazione l’opzione del noleggio a lungo termine. Il motivo è presto detto: dal punto di vista economico, l’esborso necessario rispetto all’acquisto di un’auto di proprietà, è totalmente diverso

Nel corso degli ultimi anni, si sta diffondendo sempre di più un’alternativa particolarmente interessante rispetto all’acquisto di una vettura. In effetti, se prima il noleggio a lungo termine era una prerogativa di chi aveva una partita Iva oppure di aziende che la vedevano come una possibilità per ampliare il proprio parco auto senza pesare troppo sul bilancio, ora le cose sono diverse.

Anche i privati, infatti, hanno cominciato a prendere in considerazione l’opzione del noleggio a lungo termine. Il motivo è presto detto: dal punto di vista economico, l’esborso necessario rispetto all’acquisto di un’auto di proprietà, è totalmente diverso. Per questo motivo, la cosa migliore da fare è quella di andare alla ricerca dell’offerta più adeguata alle proprie esigenze, magari dando uno sguardo alla piattaforma Noleggiamo.

Come funziona il noleggio con anticipo azzerato

Tra le opzioni più apprezzate in merito al noleggio a lungo termine c’è anche quella che prevede la possibilità di non anticipare alcuna somma all’atto della sottoscrizione del contratto e, di conseguenza, entrare nella disponibilità della vettura esclusivamente provvedendo al pagamento del canone mensile.

Come si può facilmente intuire, ci sono pro e contro in relazione al noleggio senza pagare alcun anticipo. Prima di tutto, il fatto di evitare di pagare una somma a titolo anticipatorio è una soluzione vantaggiosa dal punto di vista economico, soprattutto per via del fatto che evita una spesa che potrebbe essere anche a tre zeri.

Non versando alcun acconto, d’altro canto, c’è il problema che il canone mensile sarà caratterizzato da un importo leggermente più alto in confronto alle varie offerte che invece prevedono lo stanziamento di un anticipo. In ogni caso, la convenienza rimane e si può comunque notare. È chiaro che la scelta di non pagare nulla a titolo di anticipo è da prediligere quando c’è l’esigenza di cominciare a usare immediatamente le nuove vetture, limitando l’esborso esclusivamente al canone mensile, senza dover immobilizzare alcun tipo di capitale.

Esattamente come si verifica per il noleggio classico, alla fine di un contratto di noleggio a lungo termine senza anticipo, si può anche pensare se optare per il rinnovo del contratto con lo stesso mezzo oppure restituire la vettura usata fino a quel momento.

Quali sono i servizi inclusi

Il fatto di versare un canone mensile e fisso, che viene prestabilito, rappresenta un sollievo anche dal punto di vista finanziario. Non c’è da gestire l’ansia di non sapere quale sarà l’importo addebito di mese in mese, dal momento che il canone non cambia per tutta la durata del contratto. Interessante anche mettere in evidenza come non ci sia più la preoccupazione anche per gli oneri burocratici che normalmente si devono sostenere per la gestione della vettura.

All’interno del canone mensile del noleggio a lungo termine sono inclusi diversi servizi importanti. Quelli che compaiono più di frequente nei contratti di questo tipo sono il soccorso e l’assistenza stradale, senza dimenticare anche l’assicurazione del mezzo, le tasse, come nel caso del bollo auto, senza dimenticare le attività di manutenzione, sia quella ordinaria che quella straordinaria.

Come avviene la scelta dei servizi opzionali

La decisione su quali servizi comprendere all’interno del contratto di noleggio chiaramente deve essere presa nel momento della sottoscrizione del contratto. Spesso, si tratta di valutare l’inserimento di vari servizi opzionali, che possono anche comportare la necessità di considerare il pagamento di un sovrapprezzo. In realtà, si tratta di servizi che possono essere inseriti all’interno del contratto sia in fase di stipula dello stesso, ma anche successivamente. In questo secondo caso, è chiaro che si dovrà optare per una modifica del contratto, in cui inserire le varie aggiunte necessarie.