LeoVince: scarico sportivo per la tua moto o scooter

Per chi vuole dare nuova vita alla sua moto o scooter con uno scarico sportivo, un’ottima scelta è LeoVince. Molti appassionati forse già lo conoscono, ma vediamo di introdurlo anche ai neofiti

Per molte persone moto e scooter sono dei compagni di vita. Flessibili e veloci, ci accompagnano ogni giorno a lavoro sgusciando nel traffico oppure ci danno un grande senso di libertà nelle gite fuori porta. Il parcheggio è molto meno problematico e anche i consumi sono inferiori. Insomma, scegliere una moto o uno scooter non è una cattiva scelta. Ma come possiamo trarre il massimo dalle prestazioni di questi mezzi? Sicuramente un modo è quello di cambiare lo scarico di serie con uno ad alte prestazioni.

Perché cambiare lo scarico di moto o scooter?

Uno scarico sportivo ad alte prestazioni può aiutare a migliorare le prestazioni del motore, aumentando la potenza e la coppia. Rispetto a quelli di serie, uno scarico sportivo è progettato per espellere in gas in modo ottimizzato e fluido, riducendo la contropressione e quindi la quantità di potenza che il nostro motore può trasferire alle ruote.

Ma non si tratta solo di prestazioni, anche l’estetica vuole la sua parte. Infatti le aziende produttrici sono molto attente a conferire al mezzo un aspetto più aggressivo e sportivo grazie ai loro scarichi. E ovviamente non è solo un piacere per gli occhi, ma anche per le orecchie con un sound più corposo e potente rispetto a quello di serie.

LeoVince, lo scarico sportivo per tutti

LeoVince è un’azienda italiana fondata nel 1953 da Luciano Vincenzi. Inizialmente, l’azienda si occupava della produzione di scarichi per moto da corsa, ma nel corso degli anni ha ampliato la sua gamma di prodotti per includere anche scarichi per moto stradali e scooter in modo da diventare accessibile a tutti i motociclisti e scooteristi. Oggi, LeoVince è uno dei leader mondiali nella produzione di scarichi per moto. L’azienda offre una vasta gamma di prodotti, realizzati con materiali di alta qualità e progettati per offrire prestazioni e prestazioni ottimali. L’azienda è stata anche premiata con numerosi riconoscimenti, tra cui il premio “Best Performance Exhaust” al Motorcycle News Awards nel 2022.

I prodotti LeoVince sono disponibili in diverse configurazioni e prezzi. Possiamo scegliere prodotti realizzati con vari materiali tra cui acciaio inox, titanio e carbonio. L’azienda, oltre alle prestazioni e all’innovazione, è anche attenta al design dei suoi prodotti per dare un tocco in più ai mezzi che li montano. Tutti i prodotti sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità per garantire che siano sempre all’altezza delle aspettative. Infatti l’azienda offre 2 anni di garanzia sui suoi scarichi sportivi.

Ovviamente, prima di acquistare uno scarico sportivo, dovrete assicurarvi che sia adatto all’utilizzo che fate del vostro mezzo: se lo usate in pista, potete optare per un prodotto da competizione altrimenti dovrete scegliere un articolo omologato per la circolazione su strada. In ogni caso, l’ampio catalogo di LeoVince vi permetterà di trovare lo scarico sportivo più adatto a voi! Dalla sezione motori è tutto, continuate a seguirci!